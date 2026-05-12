Για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια κινούνταν αθόρυβα, οργανωμένα και με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε μετά τη ληστεία στην Τιθορέα Φθιώτιδας είχαν στήσει ένα δίκτυο με αυστηρούς ρόλους, βαρύ οπλισμό και σχέδιο διαφυγής που άλλαζε σε κάθε χτύπημα, καταφέρνοντας να πραγματοποιούν ένοπλες ληστείες σε τράπεζες σε Αττική και επαρχία.

Πριν από κάθε ληστεία πραγματοποιούσαν κατόπτευση στόχων, κατέγραφαν διαδρομές διαφυγής και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Η χρήση μεταμφιέσεων και διαφορετικών οχημάτων σε κάθε στάδιο της διαφυγής αποτελούσε βασικό στοιχείο της δράσης τους.

Η αρχή του τέλους για τη συμμορία ήρθε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026, όταν πέντε μέλη της οργάνωσης πραγματοποίησαν την κινηματογραφική ληστεία στην τράπεζα της Τιθορέας.

Μπήκαν στην τράπεζα μεταμφιεσμένοι σε ηλικιωμένους

Δύο από τους δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα μεταμφιεσμένοι σε ηλικιωμένους, φορώντας περούκες, ψεύτικα γένια και μουστάκια για να μη κινήσουν υποψίες. Κρατώντας πιστόλια και υποπολυβόλο τύπου Scorpion ακινητοποίησαν υπαλλήλους και πελάτες και άρπαξαν περισσότερα από 217.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, συνεργός τους βρισκόταν έξω από την τράπεζα οπλισμένος με καλάσνικοφ, έχοντας τον ρόλο του τσιλιαδόρου. Μετά τη ληστεία επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, όπου τους περίμενε οδηγός διαφυγής. Λίγη ώρα αργότερα εγκατέλειψαν το όχημα και άλλαξαν αυτοκίνητο, για να δυσκολέψουν τον εντοπισμό τους.

Αυτό που δεν γνώριζαν, όμως, ήταν ότι οι αστυνομικοί ήξεραν ήδη ποιοι βρίσκονταν πίσω από την ένοπλη ληστεία. Η μεθοδολογία των δραστών, οι μεταμφιέσεις, τα κλεμμένα οχήματα, οι πλαστές πινακίδες και ο τρόπος διαφυγής ταίριαζαν με τη δράση της οργανωμένης ομάδας που είχε απασχολήσει τις Αρχές σε σειρά ληστειών τραπεζών από το 2022.

Η επιχείρηση στον Σχίνο και οι οκτώ συλλήψεις

Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής και λίγες ώρες αργότερα προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας. Το σημείο είχε επιλεγεί για να μην κινδυνεύσουν διερχόμενοι πολίτες, καθώς οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι και ενδεχομένως μπορεί να αντιστέκονταν.

Όπως και έγινε, οι αστυνομικοί όμως κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν πέντε άτομα, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα πραγματοποιούνταν έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσε η οργάνωση σε Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές.

Συνολικά συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες που φέρονται να είχαν υποστηρικτικό και συντονιστικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα. Οι αστυνομικοί επίσης εντόπισαν άθικτη και την τσάντα με ολόκληρο το ποσό που είχε αφαιρεθεί από τη ληστεία στην τράπεζα της Τιθορέας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται τουλάχιστον σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών σε περιοχές όπως Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 483.000 ευρώ.