Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν, οι τουρίστες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τις διακοπές τους, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πλήττει βασικά στοιχεία της τουριστικής κίνησης, όπως είναι το κόστος μετακίνησης αλλά και η ασφάλεια των αεροπορικών διαδρομών.

Επιφυλακτικοί οι ταξιδιώτες

Οι ειδικοί του χώρου, σύμφωνα με το Reuters κάνουν λόγο για μια νέα αναδυόμενη τάση που παρατηρείται φέτος στον τουρισμό, αφού οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, προγραμματίζουν αργότερα τις διακοπές τους και επιλέγουν πιο ασφαλείς και οικονομικές επιλογές. Αυτό σύμφωνα με την σχετική ανάλυση είναι αποτέλεσμα τριών παραγόντων καθώς η τιμή του πετρελαίου κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος καυσίμων και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν βασικές αεροπορικές διαδρομές.

Στροφή προς λιγότερο μακρινούς προορισμούς με την Ελλάδα να είναι στον χάρτη

Σύμφωνα με το Reuters αρκετοί ταξιδιώτες εμφανίζονται να προτιμούν κοντινούς προορισμούς και συγκεκριμένα χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, οι οποίες θεωρούνται «ασφαλή καταφύγια» για τις καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα, ενισχύεται η στροφή προς τα ταξίδια με αυτοκίνητο ή τρένο αντί για μεγάλες αεροπορικές μετακινήσεις.

Όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου στο πρακτορείο ειδήσεων, οι ακριβότερες τιμές καυσίμων πιέζουν ιδιαίτερα τις low-cost εταιρείες, ενώ οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν αλλαγές δρομολογίων, καθυστερήσεις και αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Την ίδια στιγμή, οι ταξιδιωτικές εταιρείες παρατηρούν ότι οι καταναλωτές αποφεύγουν να κλείνουν διακοπές αρκετούς μήνες νωρίτερα, όπως γινόταν μέχρι τώρα. Αντίθετα, προτιμούν κρατήσεις τελευταίας στιγμής και πακέτα που προσφέρουν δυνατότητα ακύρωσης ή αλλαγής χωρίς μεγάλο κόστος.

Διακοπές με Σχέδιο Β σε περίπτωση κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή

Παρά την αυξημένη ανησυχία, η ζήτηση για ταξίδια παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν οι άνθρωποι αλλάζει αισθητά: μικρότερες αποδράσεις, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία, ένα σύμφωνα με το Reuters όλο και περισσότεροι έχουν και ένα εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που η γεωπολιτική κατάσταση επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.