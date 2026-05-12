Σοκαρισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις γύρω από τηβουτιά των δύο 16χρονων παιδικών φίλων, από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Ενώ η μία κοπέλα έχασε ακαριαία τη ζωή της, η δεύτερη δίνει σκληρή μάχη για την επιβίωσή της, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της «εξαιρετικά κρίσιμη».

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα των Αρχών στο σπίτι και στο σημείο της τραγωδίας συνθέτουν το παζλ μιας προαναγγελθείσας κίνησης, βυθισμένης στην απόγνωση και την κατάθλιψη.

Το ημερολόγιο της απόγνωσης: «Ο κόσμος δεν είναι πια για μένα»

Οι έρευνες της Αστυνομίας έφεραν στο φως ένα ημερολόγιο στο σπίτι της μαθήτριας λυκείου που νοσηλεύεται, το οποίο περιέχει αναφορές που ταυτίζονται με το σημείωμα το οποίο βρέθηκε στο σακίδιο, στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Μέσα από τις γραμμές του, αποτυπώνεται το αδιέξοδο που ένιωθαν τα δύο κορίτσια:

Η μάχη με την κατάθλιψη: «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης», αναφέρει η μαθήτρια, εξηγώντας πως πλέον «τίποτα δεν την ευχαριστεί».

Το άγχος για το μέλλον: Οι πανελλαδικές εξετάσεις και η οικονομική αβεβαιότητα φαίνεται πως λειτούργησαν ως καταλύτες. «Φέτος θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δε θα πάω καλά. Θα καταλήξω με μια δουλειά που δε θα μου δίνει λεφτά», έγραφε χαρακτηριστικά.

Η αναζήτηση ενός «άλλου κόσμου»: Στο συγκλονιστικό σημείωμα σημειώνεται πως «ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος».

«Προσχεδιασμένη κίνηση» – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Μαρτυρίες από τη γειτονιά ενισχύουν το σενάριο ότι οι δύο φίλες είχαν σχεδιάσει την πράξη τους με κάθε λεπτομέρεια. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή της πτώσης, κάνοντας λόγο για έναν κρότο που ακολούθησε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη από τις ίδιες, διασφαλίζοντας πως κανείς δε θα μπορούσε να τις σταματήσει την τελευταία στιγμή. Ραγίζουν καρδιές οι λεπτομέρειες: φόρεσαν ακουστικά, πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν…

Στο «κόκκινο» η υγεία της 16χρονης – Η μεταφορά στο ΚΑΤ

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν από το Ασκληπιείο Βούλας, το κορίτσι που επέζησε, υποβλήθηκε σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και είναι διασωληνωμένη. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στο ΚΑΤ, νοσοκομείο που διαθέτει εξειδικευμένες υποδομές για τέτοιου είδους περιστατικά.

Παρέμβαση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και το υπουργείο Παιδείας

Η δημοσιοποίηση λεπτομερειών από τα προσωπικά σημειώματα των κοριτσιών προκάλεσε την άμεση αντίδραση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο απηύθυνε έκκληση προς τα ΜΜΕ και τους χρήστες των social media:

«Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο. Η αναπαραγωγή προσωπικών σημειωμάτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία».

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ενεργοποίησε ειδικό πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, μεταβαίνει στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη για να στηρίξει συμμαθητές και εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Αν εσείς ή κάποιος δικός σας άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες, μπορείτε να καλέσετε στην Εθνική Γραμμή SOS 1056 ή στη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018.