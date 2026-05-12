Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Την κυβέρνηση κατηγορούν οι πολίτες για την ακρίβεια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha, ενώ οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί είναι ο Νίκος Δένδιαας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης στο top3 της Κυβέρνησης

Οι πολίτες ρωτήθηκαν «ποιοι δύο θεωρείτε ότι είναι οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης;» και οι ίδιοι απάντησαν ως εξής:

Πρώτος εμφανίζεται ο «κανένας» με 49%,

δεύτερος ο Νίκος Δένδιας με ποσοστό 29%,

ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 14%,

τέταρτος είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%,

ο Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται πέμπτος με 6%,

ακολουθεί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 4%,

ενώ υπάρχει συμψηφία μεταξύ του Βασίλη Κικίλια και της Νίκης Κεραμέως με 2%,

Τέλος, ακολουθούν «άλλοι» με ποσοστό 7% και

«Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ» με 6%.

Οι σημερινοί ψηφοφόροι της ΝΔ ρωτήθηκαν το ίδιο, και οι απαντήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Πρώτος εμφανίζεται ο Νίκος Δένδιας με ποσοστό 61%,

ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης με 36%,

τρίτος είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης με 32%,

ο Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται τέταρτος με 21%,

ενώ υπάρχει συμψηφία μεταξύ του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της Νίκης Κεραμέως με 7%,

στην έβδομη θέση βρίσκεται ο Βασίλης Κικίλιας με 6%.

Τέλος, ακολουθούν «άλλοι» με ποσοστό 15%,

ο «κανένας» με 2% και

«Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ» με 1%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Η κυβέρνηση φταίει για την ακρίβεια»

Στο ερώτημα «ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την ακρίβεια;», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

η πλειοψηφία αποδίδει τις ευθύνες στην κυβέρνηση με ποσοστό 47%,

το 30% απάντησε η αισχροκέρδεια,

το 18% ο πόλεμος στο Ιράν και

το 5% «Δεν ξέρω/ Δεν απαντώ».

«Καθόλου» δεν ωφελούν τα μέτρα

Στην ερώτηση «πόσο ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση;», οι πολίτες απάντησαν ως εξής:

Η πλειοψηφία με ποσοστό 59% απάντησε «Καθόλου»,

το 25% απάντησε «Λίγο»,

το 8% «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ»,

το 6% υποστηρίζει «Αρκετά»,

ενώ μόνο το 2% σχολίασε «Πολύ».

Η επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα

Οι πολίτες στη δημοσκόπηση της ALCO κλήθηκαν να σχολιάσουν και την επίσκεψη του γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα. Στο ερώτημα «μετά την επίσκεψη Μακρόν πιστεύετε ότι ισχυροποιέιται η σχέση Ελλάδας – Γαλλίας;», απάντησαν ως εξής:

Το 44% θεωρεί πως «ναι»,

το 36% υποστηρίζει πως «όχι» και

το 20% απάντησε «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Στο 15λεπτο το πάρκινγκ στην Αττική

Σε ερώτημα «πόση ώρα ψάχνετε συνήθως για πάρκινγκ όταν επιστρέφετε σπίτι σας;», το οποίο αφορούσε τους κατοίκους της Αττικής που δεν έχουν δικό τους χώρο στάθμευσης απάντησαν οι ερωτηθένετες ως εξής: