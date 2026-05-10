Τάξη στο άναρχο τοπίο της Αθήνας με δεκάδες ηλεκτρικά πατίνια παρατημένα σε δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα, όρθια ή «πεταμένα» εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών, επιχειρεί να βάλει η δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα, δημιουργώντας 1.574 θέσεις στάθμευσης. Η χωροθέτηση έχει ολοκληρωθεί και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή των θέσεων.

Ωστόσο, πολλά από τα αυστηρά μέτρα που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας τον Νοέμβριο του ΄25, προκειμένου να αλλάξει επί το βέλτιον, άμεσα και οριστικά, η σημερινή εικόνα της πόλης, δεν πρόκειται να προχωρήσουν, καθώς δεν εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Συγκεκριμένα, δεν εγκρίθηκε η απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών στο πεζοδρομημένο κομμάτι της Ερμού, στους πεζόδρομους γύρω από την Ακρόπολη και στην Αιόλου. Σε αυτά τα σημεία, τα πατίνια θα μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά, αλλά με ταχύτητες… πεζού. Δεν θα μπορούν, δηλαδή, να αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω από 6 χλμ. την ώρα. Στα πεζοδρόμια ούτως ή άλλως, απαγορεύεται η κυκλοφορία τους, ενώ στους δρόμους ισχύει το γενικό ανώτατο όριο, που είναι τα 25 χλμ. (σ.σ. δεν μπορούν να βγαίνουν σε δρόμους με ταχύτητες άνω των 50 χλμ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Η Αποκεντρωμένη απέρριψε επίσης απόφαση του Δήμου που αφορούσε την απομάκρυνση οχημάτων που έχουν σταθμεύσει παράνομα και την επιβολή προστίμων. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των εκπροσώπων των εταιρειών ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με πηγές του Δήμου Αθηναίων, αυτό που μπορούν να κάνουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι όταν εντοπίζουν παρατημένα πατίνια είναι να ειδοποιούν την εταιρεία, να βεβαιώνουν την παράβαση και να την επιδίδουν και αν μετά από πέντε ώρες το όχημα βρίσκεται στο ίδιο σημείο, τότε οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να το απομακρύνουν. «Μα μόνο η διαδικασία της επίδοσης απαιτεί έως και πέντε μέρες», σχολιάζει, μιλώντας στο «Β», η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου. Όπως αναφέρει, «δεν μπορούμε παρά να κινηθούμε μέσα σε πλαίσιο ρητών εξουσιοδοτήσεων. Για παράδειγμα, εμείς ως Δημοτική Αρχή θέλουμε να υπάρχει η δυνατότητα να κλειδώνουν τα πατίνια, για λόγους ασφάλειας, αλλά δεν το προβλέπει ο νόμος. Θέλουμε να μπορούμε να μαζεύουμε τα παρατημένα. Ούτε αυτό προβλέπει ο νόμος».

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Οι θέσεις στάθμευσης

Σε εξέλιξη είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου δικτύου 1.574 θέσεων στάθμευσης σε 124 ζώνες σε όλη την Αθήνα. Σε αρκετά σημεία οι θέσεις έχουν ήδη κατασκευαστεί. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις θέσεις στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών: