Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, παραμένει μία από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες μορφές της νεότερης ιστορίας. Με τη συλλεκτική έκδοση «Καποδίστριας – Σελίδες από τη ζωή και το έργο του» που κυκλοφορεί με 17 Μαΐου, ΤΟ ΒΗΜΑ φωτίζει το πρόσωπο και τη διαδρομή ενός ανθρώπου που σφράγισε τα πρώτα, κρίσιμα βήματα της ελληνικής κρατικής συγκρότησης.

Ο τόμος δεν επιχειρεί μια απλή βιογραφία. Μέσα από τεκμηριωμένες μελέτες και πρωτότυπες ιστορικές προσεγγίσεις, αναδεικνύει τις διαφορετικές όψεις του Καποδίστρια: τον Κερκυραίο κόμη, τον διακεκριμένο Ευρωπαίο διπλωμάτη, τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, αλλά και τον Κυβερνήτη που κλήθηκε να διοικήσει ένα κράτος καθημαγμένο από τον πόλεμο, τις αντιθέσεις και την πολιτική αστάθεια.

Με επιστημονική επιμέλεια των Βασίλη Παναγιωτόπουλου, Γιάννη Βούλγαρη και Σωτήρη Ριζά και με τη συμβολή κορυφαίων ιστορικών και ερευνητών, η έκδοση εξετάζει το διεθνές πλαίσιο, τις πολιτικές επιλογές, τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις της καποδιστριακής διακυβέρνησης, καθώς και τους «πολέμους μνήμης» που ακολούθησαν τη δολοφονία του.

Πλούσιο αρχειακό υλικό, σπάνια τεκμήρια και εικόνες από ελληνικά και ευρωπαϊκά αρχεία συμπληρώνουν το περιεχόμενο, προσφέροντας στον αναγνώστη μια σφαιρική και νηφάλια ματιά σε μια προσωπικότητα που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και αντιπαραθέσεις.

Ένα βιβλίο-αναφοράς για την κατανόηση των απαρχών του ελληνικού κράτους και της πολιτικής του παράδοσης. Μια συλλεκτική έκδοση που κυκλοφορεί 17 Μαΐου με ΤΟ ΒΗΜΑ και προσκαλεί σε έναν ουσιαστικό διάλογο με την Ιστορία.