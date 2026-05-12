Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας, καθώς το νοσοκομείο Radboudumc στην πόλη Ναϊμέχεν έθεσε σε προληπτική καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού του. Η απόφαση ελήφθη μετά τον χειρισμό δειγμάτων αίματος και ούρων ασθενούς που πάσχει από τον χανταϊό (Hantavirus), χωρίς να τηρηθούν τα πλέον αυστηρά προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος μόλυνσης κρίνεται ως «πολύ χαμηλός», οι αρχές επέλεξαν τη σκληρή γραμμή της απομόνωσης για έξι εβδομάδες, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το «μοιραίο» λάθος και τα αυστηρά πρωτόκολλα

Ο ασθενής, επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου «Hondius», εισήχθη στο νοσοκομείο στις 7 Μαΐου. Η oλλανδή υπουργός Υγείας, Σόφι Χέρμανς, διευκρίνισε ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι, αν και ακολουθήθηκαν οι τυπικές διαδικασίες, δεν εφαρμόστηκαν τα «υπερ-αυστηρά» μέτρα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού. «Επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν σοβαρό ιό, το νοσοκομείο αποφάσισε να κινηθεί με απόλυτη ασφάλεια», τόνισε η υπουργός, σπεύδοντας πάντως να καθησυχάσει το κοινό ότι η κατάσταση δε θυμίζει την πανδημία της COVID-19.

Το χρονικό της έξαρσης στο Hondius

Η εστία της μόλυνσης εντοπίστηκε στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πλέει πλέον προς την Ολλανδία με 25 μέλη πληρώματος και ιατρικό προσωπικό, αναμένοντας να ελλιμενιστεί στις 17 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι τραγικός: τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους (ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας γερμανός υπήκοος).

Ο ιός Hanta μεταδίδεται συνήθως από άγρια τρωκτικά, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις στενής επαφής μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ειδικών.

ΠΟΥ: «Περιμένουμε περισσότερα κρούσματα»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανέβασε τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στα εννέα, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί, λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σημείωσε ότι υπήρξε «μεγάλη αλληλεπίδραση» μεταξύ των επιβατών, πριν ανιχνευθεί ο ιός.

Στην Ιταλία, ένας 25χρονος νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα, αφού ταξίδεψε στην ίδια πτήση της KLM με μια γυναίκα που υπέκυψε στον ιό. Παράλληλα, στην Ισπανία ένας άνδρας βρέθηκε θετικός και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ στη Γαλλία μία επιβάτης βρίσκεται στην εντατική.

Η κατάσταση στις ΗΠΑ

Η κινητοποίηση είναι παγκόσμια, με τις ΗΠΑ να επαναπατρίζουν 18 επιβάτες του Hondius. Ένας εξ αυτών βρέθηκε «ασθενώς θετικός» και μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα βιολογικού περιορισμού στη Νεμπράσκα.

Οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, προσπαθώντας να ιχνηλατήσουν κάθε άτομο που αποβιβάστηκε από το πλοίο, σε προηγούμενους σταθμούς της κρουαζιέρας.