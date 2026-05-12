Σε αρνητικά εδάφη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, ακολουθώντας το επιβαρυμένο κλίμα που επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς το νέο αδιέξοδο στο μέτωπο της Μέση Ανατολή πυροδότησε νέο κύμα ρευστοποιήσεων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,26% στις 2.266,42 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.280,89 μονάδων (-0,83%) και 2.258,78 μονάδων (-1,59%). Ο τζίρος ανήλθε στα 288,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 38,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 6 εκατ. τεμάχια αξίας 50 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,36% στις 5.751,37 μονάδες, ενώ στο -0,56% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.931,46 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,65% στις 2.582,77 μονάδες.

Παραμένει η διεθνής αβεβαιότητα

Η αγορά βρέθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας υπό πίεση, με τους επενδυτές να ακολουθούν πιο αμυντική στάση μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλν Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε ανοιχτά τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι δηλώσεις του αναζωπύρωσαν τους φόβους για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας παράλληλα σε νέα άνοδο τις τιμές του πετρελαίου και επιβαρύνοντας το επενδυτικό κλίμα διεθνώς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό χρηματιστήριο δεν κατάφερε να διαφοροποιηθεί από την αρνητική εικόνα των ξένων αγορών, με τις πιέσεις να εντείνονται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Ο Γενικός Δείκτης, ο οποίος στην αρχή της εβδομάδας επιχειρούσε κίνηση προς την κρίσιμη αντίσταση των 2.320 μονάδων, βρέθηκε πλέον κάτω από τις πρώτες σημαντικές στηρίξεις των 2.270 μονάδων, εξέλιξη που επιβαρύνει τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς και στρέφει την προσοχή των αναλυτών στις επόμενες στηρίξεις των 2.250 μονάδων.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν σήμερα η επικείμενη ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης των δεικτών της MSCI. Οι επενδυτές αναμένουν τις πιθανές αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών, καθώς αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τις ροές κεφαλαίων στις ελληνικές μετοχές τις επόμενες συνεδριάσεις, σε μια περίοδο όπου η μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές παραμένει αυξημένη.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank και Κύπρου σημείωσαν απώλειες που ξεπέρασαν το 4%, με την Jumbo να υποχωρεί κατά 3,26%. Άνω του 2% ήταν η πτώση σε Alpha Bank, Aktor, Allwyn και Εθνική, και άνω του 1% σε Πειραιώς, Τιτάν, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕρνΑ και Cenergy. Στο -0,80% έκλεισε η ΔΕΗ.

Στον αντίποδα, η Motor Oil κέρδισε 4,82%, με τις ΕΛΧΑ και Aegean να ενισχύονται κατά 2,92% και 2,25% αντίστοιχα. Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Optima, Helleniq Energy κα ΔΑΑ, ενώ ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, ΟΤΕ, Σαράντης, Coca Cola και Metlen.

Πηγή: ot.gr