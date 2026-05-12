Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, συνιδρυτής της ελληνικής εταιρείας ρούχων Toi&Moi που τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, όπως ενημέρωσε η εταιρεία στο λογαριασμό της στο Instagram.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1μμ, την Τετάρτη 13/5» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Toi & Moi από τo Περιστέρι στο εξωτερικό

Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος το 1988 δημιούργησε την Toi&moi, ως κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία στο χώρο της γυναικείας ένδυσης. Το εμπορικό της σήμα, κατοχυρωμένο σε 55 χώρες του εξωτερικού, αποτυπώνει από την αρχή τη φιλοσοφία της συλλογής της: casual και elegant συνδυασμοί εκφράζουν το δισυπόστατο της μάρκας που «παίζει» με τις διαθέσεις της γυναίκας παραμένοντας πάντα πιστή στην ποιότητα και στον διαφοροποιημένο σχεδιασμό.

Καθώς η εταιρεία στεγάζεται, από την ίδρυσή της τις εργασίες της σε ένα ιδιόκτητο κτήριο στην περιοχή του Περιστερίου, το 1991 αποφάσισε να ανοίξει το πρώτο της αποκλειστικό κατάστημα στην ίδια περιοχή επιλέγοντας το πιο εμπορικό μέχρι σήμερα σημείο της αγοράς.

Πέντε χρόνια αργότερα ένα δεύτερο ομώνυμο κατάστημα εγκαινιάζει την παρουσία του στην Ερμού, ενώ το 1998 ξεκίνησε μια καινούργια συνεργασία με το δημοφιλές brand Topshop.

Από το 2000 και μετά, η Toi&moi, με τη μορφή πλέον ανώνυμης εταιρείας, παρουσίασε αύξηση τζίρου της τάξεως του 41% σε σχέση με το 1999. Το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκε και η αγορά του νέου ακινήτου της εταιρείας, συνολικής εκτάσεως 11000 τ.μ., στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η Toi&moi επεκτείνει σημαντικά το εταιρικό δίκτυο λιανικής της διαθέτοντας πλέον καταστήματα στις πιο σημαντικές αγορές της Αττικής: Ερμού, Πανεπιστημίου, Περιστέρι, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ν. Ιωνία, Πατησίων.

Το 2005 αποτέλεσε ένα έτος ορόσημο για την Toi&moi καθώς σηματοδότησε τη μεταστέγαση των κεντρικών της γραφείων σε ένα νέο, ιδιόκτητο κτηριακό συγκρότημα, ξεχωριστής αρχιτεκτονικής.

Το δίκτυο της εταιρείας αποτελείται από 29 ομώνυμα καταστήματα και 200 πελάτες χονδρικής σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό

Δίκτυο καταστημάτων

Μέσα στο 2007 δύο νέα ακόμα καταστήματα εντός Ελλάδος προστίθενται στην αλυσίδα – Άρτα & Αγρίνιο – ενώ το πρώτο ομώνυμο σημείο πώλησης ανοίγει στο Λίβανο, στην πόλη της Βηρυττού. Το 2007 είναι και η χρονιά που η εταιρεία αποφασίζει να ανακαινίσει μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία πώλησης της αλυσίδας της: η αρχή έγινε με την ανακαίνιση του τριώροφου νεοκλασσικού κτηρίου στην οδό Ερμού…κατόπιν ήρθε η σειρά του καταστήματος της Θεσσαλονίκης στο Mediterranean Cosmos… και ακολούθησε η ανακαίνιση του Περιστερίου.

Mέσα στο β’ εξάμηνο του 2008 δύο ακόμα νέα σημεία πώλησης ανοίγουν στην περιοχή της Αττικής – στο Golden Attica και στο εμπορικό κέντρο Athens Heart της οδού Πειραιώς.

Από τα τέλη εκείνου του Μαρτίου, η Toi&moi εγκαινίασε την παρουσία της στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο, το Dubai Mall,με ένα ένα αποκλειστικό κατάστημα Toi&moi 300 τ.μ.

Η εταιρεία μέσα στο β’ εξάμηνο του 2010 λάνσαρε το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα με την επωνυμία The e-fashion store.

Τον Οκτώβριο του 2011 η Toi&moi εγκαινιάζει το δικό της κατάστημα στην πόλη της Πάτρας, δημιουργώντας ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό στολίδι. Ένα μήνα αργότερα αποκτά το δικό της ομώνυμο σημείο πώλησης στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, ενώ επέκτεινε το δίκτυό της, ανοίγοντας το πρώτο της κατάστημα στην Κύπρο στο «My Mall Limassol».

Η εταιρεία ξεχώρισε ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου της με το παγκοσμίως γνωστό βραβείο με τίτλο «Superbrands 2018-2019», ενώ έλαβε και το βραβείο με τίτλο «Marketing Excellence Awards 2019» από το ελληνικό Ινστιτούτο Marketing.

Πηγή: ot.gr