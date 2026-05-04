H ισπανική φίρμα υπήρξε από την στιγμή της ίδρυσης της ως αυθύπαρκτης μονάδας μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας συνδυάζοντας την καθημερινή χρηστικότητα με τις αρετές της σπορ οδήγησης η οποία έγινε ταυτόσημη με τα προϊόντα της εταιρείας τόσο σε επίπεδο εικόνας όσο και ουσίας. Ταυτόχρονα η CUPRA έχει επιδείξει εξαιρετικά αντανακλαστικά σε αυτή την μεταβατική τεχνολογική εποχή που διανύουμε, φροντίζοντας από πολύ νωρίς να προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν την μέγιστη αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τη δυναμική που είναι συνυφασμένη με την μάρκα.

Ήδη από τα πρώτα βήματά της η CUPRA και πολύ πριν η τεχνολογία των επαναφορτιζόμενων υβριδικών γίνει η αγαπημένη τάση για των οδηγών σε όλη την Ευρώπη–είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για εταιρικούς χρήστες­– φρόντισε να επενδύσει στην plug-in υβριδική τεχνολογία με συνέπεια και κύριο μέλημα να μην προδώσει ούτε στο ελάχιστο τον δυναμισμό που εκπροσωπεί.

Πλέον η plug-in υβριδική τεχνολογία των Ισπανών eHybrid, βρίσκεται στη δεύτερη γενιά της, ούσα βελτιωμένη σε κάθε παράμετρό της ώστε να υπηρετήσει τόσο την αποδοτικότητα όσο και τις σπορ αξίες της εταιρείας σε έναν ιδανικό συνδυασμό που υπόσχεται να προσφέρει τη δυναμική ισορροπία που επιζητούν οι λάτρεις των αυτοκινήτων που σχεδιάστηκαν για να ξεχωρίζουν.

Στο προκείμενο, η νέα τεχνολογία e-Hybrid συνδυάζει την παρουσία του νέου turbo θερμικού κινητήρα 1.5 TSI με αναβαθμισμένο ηλεκτρικό μοτέρ το οποίο συνεισφέρει στην ισχύ με έως 116 ίππους. Το σύνολο συμπληρώνει μια νέα, μεγαλύτερη μπαταρία με χωρητικότητα 25,7 kWh η οποία διαδραματίζει τον δικό της καθοριστικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Για του λόγου το ακριβές τα plug-in υβριδικής τεχνολογίας μοντέλα της CUPRA εμφανίζουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάτω από τα 50 γρ./χλμ. ενώ η ηλεκτρική αυτονομία τους ξεπερνά τα 100 χλμ., επιτρέποντας ουσιαστικά στον οδηγό να ολοκληρώνει το σύνολο των καθημερινών του μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα με δεδομένο ότι η ισχύς του συνόλου στις κορυφαίες υλοποιήσεις VZ διαμορφώνεται σε έως και 272 ίππους, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ότι η CUPRA μένει πιστή στις αξίες που την ανέδειξαν ως μια από τις πλέον δημοφιλείς σπορ φίρμες.

Επίσης, δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς το γεγονός ότι η τεχνολογία e-Hybrid με την σφραγίδα της CUPRA προσφέρεται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων ικανά να απαντήσουν κάθε ανάγκη μετακίνησης και χρηστικότητας.

CUPRA Leon: Το hatchback των συγκινήσεων

Ξεκινώντας από το μικρότερο plug-in υβριδικό μοντέλο της CUPRA που δεν είναι άλλο από το εγνωσμένου κύρος Leon το οποίο με το όνομα και την επιμέλεια της CUPRA αναγεννήθηκε αποτελώντας ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και ελκυστικά hot-hatch. Έχοντας ανανεωθεί προσφάτως, το Leon έχει αποκτήσει τα νεότερα, πιο επιθετικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των Ισπανών με επίκεντρο την όψη «Shark Nose», τις τονισμένες πτυχώσεις και φυσικά τα τριγωνικά μοτίβα και τις λεπτομέρειες στο χρώμα του χαλκού που αποτελούν τα αγαπημένα μοτίβα της CUPRA. Επίσης οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το CUPRA Leon είναι σταθερά διαθέσιμο σε κλασική πεντάθυρη hatchback ή στην πρακτικότερη SportsTourer εκδοση αμαξώματος με χωρητικότητα πορτμπαγκάζ έως και 1.450 λίτρων.

Στη διαμόρφωση e-Hybrid,

το Leon αποδίδει 272 ίππους και 400 Nm ροπής, εμφανίζοντας εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 10 γρ./χλμ. ενώ ο χρόνος που απαιτεί για την επιτάχυνση από 0-100 χλμ./ώρα διαμορφώνεται σε 5,3 δευτερόλεπτα έχοντας το status ενός αθλητή με ιδιαίτερα χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις. Επίσης διαθέτει και 100+ χλμ. ηλεκτρικής αυτονομίας κάτι που σημαίνει ότι η πλειονότητα των καθημερινών υποχρεώσεων και μετακινήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια ενώ να σημειωθεί ότι η φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ισχύ έως και 50 kW σε ταχυφορτιστή DC.

Πέρα από τις επιδόσεις σε κάθε επίπεδο, στην εξίσωση συνυπολογίστε την γνώριμη εξοπλιστική πληρότητα και ποιότητα κατασκευής της CUPRA με το Leon να διαθέτει στο εσωτερικό του bucket καθίσματα που αναμιγνύουν τεχνόδερμα και ανακυκλωμένες μικροΐνες αποτυπώνοντας την ολιστική προσέγγιση της φίρμας σε ό,τι αφορά τον φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα του μοντέλου. Το κέντρο του ταμπλό καταλαμβάνει μια σύγχρονη οθόνη 12,9 ιντσών ικανή να καλύψει κάθε ψηφιακή ανάγκη της σύγχρονης εποχής και η οποία αποτελεί κοινό παρονομαστή όλων των νεότερων μοντέλων CUPRA ενώ για όσους δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με το ύφος και την premium σπορ αίσθηση της, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο προνομιακός προμηθευτής της φίρμας σε επίπεδο ηχοσυστημάτων είναι η Sennheiser.

CUPRA Formentor: Συνδυάζοντας πολλούς κόσμους

Για όσους προτιμούν τη γοητεία των SUV, το Formentor με τον αέρα του best-seller των Ισπανών και 111.300 πωλήσεις το 2025, φροντίζει να δώσει το καλύτερο από δύο κόσμος καθώς παρά το επιβλητικό παράστημά του χάρη και στην χαρακτηριστική αισθητική υπογραφή της CUPRA, υπόσχεται μια πρωτόγνωρη ευελιξία χάρη στις προσεκτικές ρυθμίσεις και το σπορ set-up. Ενδεικτικά απλώς θα αναφέρουμε ότι εκτός από το σύστημα Dynamic Chassis Control που επιτρέπει την ρύθμιση των αμορτισέρ, το Formentor διαθέτει διαχωριστή ροπής για μέγιστη πρόσφυση ακόμα και υπό ακραία πίεση ή συνθήκες ενώ στις προδιαγραφές του συγκαταλέγονται δισκόφρενα Akebono 374 χιλ. μπροστά.

Στην plug-in υβριδική διαμόρφωσή του με ισχύ 272 ίππων, ο δεδομένα αθλητικός χαρακτήρας του αποκτά μια απολύτως χρηστική και προσηνή χροιά με δεδομένη την υπόσχεση για ηλεκτρική αυτονομία 123 χλμ. Παράλληλα, η παρουσία μιας ολοκληρωμένης σουίτας συστημάτων υποβοήθησης άνεσης και ασφάλειας συνηγορεί σε μια εμπειρία ιδανική για κάθε «πίστα» της καθημερινής ή… λιγότερο καθημερινής ζωής με δεδομένο σύμμαχο την σπορ, ατμοσφαιρική όσο premium αίσθηση που εμπνέει η παραμονή στο εσωτερικό κάθε μοντέλου CUPRA.

CUPRA Terramar: Ο επιβλητικός αθλητής

Mε μήκος 4,52 μέτρων και ως εκ τούτου πιο οικογενειακό προσανατολισμό σε σχέση με το μικρότερο Formentor, το Terramar φροντίζει να μην παρεκκλίνει σε τίποτα από το γνώριμο εκρηκτικό μείγμα επιθετικού design και υψηλών επιδόσεων που καθιέρωσε τόσο γρήγορα την CUPRA. Αν και αρκεί μια ματιά στην εικόνα του για να διαπιστώσει κανείς τη δηλωτική των σπορ προθέσεων ιδιαιτερότητά του, το επιβλητικό παράστημά του και η νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα των Ισπανών εγγυώνται ότι εκτός από το βλέμμα του εκάστοτε ιδιοκτήτη θα μαγνητίζει και κάθε άλλο βλέμμα στο διάβα του, ακόμα και αν βρίσκεται σε πλήρη ακινησία.

Αντιστοίχως πολεμική είναι και η ατμόσφαιρα στα ενδότερα όπου η χάραξη της κεντρικής κονσόλας και ο προσανατολισμός της οθόνης αφής των 12,9 ιντσών με τη βελτιστοποιημένη διεπαφή. Στο ίδιο ακριβώς σκεπτικό τα καθίσματα είναι και εδώ bucket, έχουν ενσωματωμένα προσκέφαλα και υπόσχονται ιδανική πλευρική στήριξη όσο και άνεση. Την εξίσωση συμπληρώνουν ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών.

Στις πιο χρηστικές πτυχές της υλοποίησης σημειώστε ότι ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται μεταξύ 642 και 540 λίτρων, με τη διπλή αυτή τιμή να οφείλεται στη δυνατότητα κύλισης των πίσω καθισμάτων κατά 15,0 εκατοστά. Συγκρατήστε ότι η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα MacPherson στον μπροστινό άξονα και διάταξη πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω με σπορ ρύθμιση τόσο σε ό,τι αφορά τη σκληρότητα των ελατηρίων όσο και τον βαθμό απόσβεσης των αμορτισέρ που έχουν παραμετροποιηθεί για την περίσταση προς όφελος της αμεσότητας.

Στο ίδιο σπορ σκεπτικό το Terramar διαθέτει προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης και φυσικά, προσφέρει παραμετροποιήσεις χάρη στα προγράμματα οδήγησης –Comfort, Performance και Individual συν το πρόγραμμα CUPRA για τις εκδόσεις VZ. Τα συγκεκριμένα διακριτικά φορά και η κορυφαία όλων, plug-in υβριδική έκδοση με ισχύ 272 ίππων, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία να αποτελεί αποκλειστικό της προνόμιο καθώς προσφέρεται και σε έκδοση με απόδοση 204 ίππων. Ανεξαρτήτως ισχύος, οι e-Hybrid εκδόσεις, εφοδιάζονται με κινητήρα 1,5 λίτρων σε συνδυασμό με ηλεκτρικό μοτέρ και μπαταρία 19,7 kWh, η οποία εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία άνω των 120 χλμ., κάτι που έχει εξαιρετικά ευεργετική επίδραση και στην εξοικονόμηση καυσίμου – παρά τα παραπάνω μεγέθη ισχύος.

Όποια και αν είναι επιλογή μεγέθους, οι plug-in υβριδικές εκδόσεις των Leon, Formentor και Terramar αποτελούν μια ολοκληρωμένη γκάμα προτάσεων που προσφέρουν την πολύτιμη για την εποχή μας εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς ωστόσο κανένα συμβιβασμό, όπως επιβάλλει η σύντομη αλλά εκρηκτική ιστορία της CUPRA. Ανακαλύψτε τα