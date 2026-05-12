Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 29 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τους Μέμφις Γκρίζλις και το αμερικανικό μπάσκετ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από περιστατικά που είχαν φέρει το όνομά του στην επικαιρότητα, σχετικά με σύλληψή του στο Άρκανσο για παραβάσεις που ερευνώνται από τις αρχές.

Ο Κλαρκ είχε επιλεγεί στο Νο21 του NBA Draft το 2019 και αγωνίστηκε σε όλη την επαγγελματική του καριέρα με τη φανέλα των Γκρίζλις. Το 2022 είχε υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, συνολικής αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που είχε στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Στην παρουσία του στο NBA κατέγραψε 309 συμμετοχές, έχοντας μέσο όρο 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας μία σταθερή λύση κοντά στο καλάθι με υψηλά ποσοστά ευστοχίας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η καριέρα του επηρεάστηκε έντονα από σοβαρούς τραυματισμούς, καθώς υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και αντιμετώπισε προβλήματα σε γόνατο και γάμπα, γεγονός που τον κράτησε εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.