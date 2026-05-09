Ο Πρύτανης του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Βασίλης Βασδέκης, χαιρετίζοντας την τελετή βράβευσης του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «όμορφη δράση με ξεχωριστή αξία», καθώς δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ερευνήσουν, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες.

Όπως τόνισε, μέσα από τέτοιες διεργασίες, οι μαθητές καλλιεργούν ήπιες δεξιότητες, όπως η ικανότητα συντονισμού, η ευγένεια στη γραφή και στη συμπεριφορά, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελλοντική τους πορεία. Υπογράμμισε επίσης ότι πρόκειται για εφόδια που ζητούνται ευρέως στην αγορά εργασίας και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ζωής τόσο των ίδιων όσο και των γύρω τους.

«Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο υποστηρίζει διαχρονικά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που προωθούν τη γνώση, την καινοτομία. Αυτές είναι αξίες για εμάς πολύ σημαντικές», υπογράμμισε ο κ. Βασδέκης.

Ο κ. Βασδέκης απηύθυνε συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που τους ενθάρρυναν να λάβουν μέρος. Παράλληλα, συνεχάρη την εφημερίδα «Το Βήμα» για την πρωτοβουλία διοργάνωσης.

Αναφερόμενος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σημείωσε ότι υποστηρίζει διαχρονικά δράσεις που προωθούν τη γνώση και την καινοτομία, αξίες που –όπως είπε– αποτελούν βασικό πυλώνα της ακαδημαϊκής του φυσιογνωμίας. Επεσήμανε επίσης τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το «Βήμα» μέσω της εφημερίδας ΟΠΑ News, χαρακτηρίζοντάς την ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας εξωστρέφειας που το διέπει».

Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή πρόοδο στους μαθητές και συνεχάρη θερμά τους γονείς για τη στήριξή τους.