Χαιρετισμό μέσω βίντεο απηύθυνε κατά την τελετή βράβευσης των μαθητικών εφημερίδων στον 2ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας η Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου.

Η Υπουργός χαρακτηρίζει τις σχολικές εφημερίδες ως «ζωντανές κυψέλες δημιουργίας», τονίζοντας ότι δεν είναι απλώς ένα μέσο εξάσκησης στον λόγο, αλλά ένας χώρος όπου οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα, καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και διαμορφώνονται ως ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες.

Κλείνοντας, συγχαίρει μαθητές και εκπαιδευτικούς για τη δημιουργικότητά τους, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», αποτελούν πηγή ελπίδας για ένα δικαιότερο και πιο ανθρώπινο μέλλον.