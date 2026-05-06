Με αυστηρό τόνο αλλά και αισιοδοξία ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας προκειμένου να αποδεχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, εμφανίστηκε βέβαιος πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει στο PBS News ότι οι εξελίξεις μπορεί να «τρέξουν» πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι βασικός όρος των ΗΠΑ είναι το Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του ώστε να μεταφερθεί στην Αμερική.

«Αν συμφωνήσουν, όλα τελειώνουν. Αν δεν συμφωνήσουν, θα βομβαρδίσουμε», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την απειλή που έχει εκφράσει αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.

Λίγο αργότερα ο Τραμπ εκτίμησε πως είναι «πολύ πιθανή» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μετά τις «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.