Το τρίτο πρόσωπο που έχασε τη ζωή του σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού είχε γερμανική υπηκοότητα, δήλωσε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρίας του MV Hondius, Oceanwide Expeditions.

Δεν δίνει άδεια αποβίβασης το Πράσινο Ακρωτήρι

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο χανταϊός έχει έως τώρα επιβεβαιωθεί μόνο στην περίπτωση ενός Βρετανού που λαμβάνει ιατρική βοήθεια στη Νότια Αφρική και το πλοίο, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, εξετάζει την περίπτωση να πλεύσει προς τη Λας Πάλμας ή την Τενερίφη για αποβίβαση.

Οι υγειονομικές αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν στο κρουαζιερόπλοιο που είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής να ελλιμενιστεί στο λιμάνι της Πράια.

Τι αναφέρει ο ΠΟΥ

Τα παραπάνω έρχονται την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωνε ότι ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και τη μόλυνση άλλων τριών που νόσησαν σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για να επιβληθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δρ Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Ο χανταϊός (hantavirus) είναι ένας ιός που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά.

«Αν και σπάνιο, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Τι είναι οι χανταϊοί και πως μεταδίδονται

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή με τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».