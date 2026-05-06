Προς τα Κανάρια Νησιά κατευθύνεται το κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από μια θανατηφόρα έξαρση του χανταϊού, όπου η ισπανική κυβέρνηση θα αναλάβει το πλοίο, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι ορισμένοι από όσους αρρώστησαν ενδέχεται να μολύνθηκαν μέσω μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, τονίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση και ότι τέτοιου είδους μετάδοση παραμένει σπάνια.

«Ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός», δήλωσε η δρ. Maria Van Kerkhove, επικεφαλής ετοιμότητας και πρόληψης επιδημιών και πανδημιών του ΠOY, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Δεν πρόκειται για ιό που μεταδίδεται όπως η γρίπη ή η Covid», πρόσθεσε. «Είναι εντελώς διαφορετικός.»

Το πλοίο, το ολλανδικής σημαίας MV Hondius, βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, ενός αρχιπελάγους στον Ατλαντικό Ωκεανό, δυτικά της Αφρικής, τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι κυβερνητικές και υγειονομικές αρχές προσπαθούν να βρουν τρόπο να απομακρύνουν τους ασθενείς επιβάτες. Η έξαρση του ιού, ενός σπάνιου παθογόνου, έχει συνδεθεί μέχρι στιγμής με επτά άτομα στο πλοίο, σύμφωνα με τον ΠOY: δύο επιβεβαιωμένα και πέντε ύποπτα κρούσματα. Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει.

«Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα κρούσματα είχαν πολύ στενή επαφή μεταξύ τους και, βεβαίως, δεν μπορεί να αποκλειστεί η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», είπε η δρ. Van Kerkhove στους δημοσιογράφους. Δύο από τα θύματα, ένα ολλανδικό ζευγάρι, είχαν ταξιδέψει στη Νότια Αμερική πριν επιβιβαστούν στο πλοίο και μοιράζονταν την ίδια καμπίνα, σημείωσε.

Πώς μεταδίδεται ο ιός

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως στους ανθρώπους μέσω της εισπνοής σωματιδίων από περιττώματα ή ούρα ποντικών, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Η δρ. Van Kerkhove δήλωσε ότι το πλοίο θα κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά, ισπανικό έδαφος που βρίσκεται περίπου 1.600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε την Τρίτη ότι το πλοίο αναμένεται να φτάσει εκεί μέσα σε τρεις έως τέσσερις ημέρες και ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί σε ποιο λιμάνι θα δέσει. Μόλις φτάσει στα Κανάρια Νησιά, πρόσθεσε το υπουργείο, το πλήρωμα και οι επιβάτες θα εξεταστούν, θα λάβουν θεραπεία και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στις χώρες τους. Πριν το πλοίο αναχωρήσει για τα Κανάρια, οι αρχές θα αποφασίσουν ποιοι επιβάτες πρέπει να απομακρυνθούν επειγόντως όσο βρίσκονται ακόμη στο Πράσινο Ακρωτήριο. Ο γιατρός του πλοίου, ο οποίος σύμφωνα με το υπουργείο βρίσκεται σε «σοβαρή κατάσταση», επρόκειτο να μεταφερθεί αεροπορικώς στα Κανάρια Νησιά την Τρίτη.

Το MV Hondius απέπλευσε από την Αργεντινή στις αρχές Απριλίου με περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Αξιωματούχοι του Πράσινου Ακρωτηρίου δεν επέτρεψαν στους επιβάτες να αποβιβαστούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα η Oceanwide Expeditions, η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο.

«Πρόκειται για μια μεμονωμένη κατάσταση, περιορισμένη στο πλοίο, που δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική επικράτεια», δήλωσε η Ângela Gomes, εθνική διευθύντρια υγείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ΠΟΥ ανέφερε ότι ιατρικές ομάδες από το Πράσινο Ακρωτήριο επιβιβάστηκαν στο πλοίο και συνέστησαν όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν στις καμπίνες τους.

Ο πρώτος θάνατος

Ο πρώτος θάνατος ήταν ενός 70χρονου Ολλανδού, ο οποίος πέθανε πάνω στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Η 69χρονη σύζυγός του αρρώστησε και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει αεροπορικώς στην Ολλανδία. Ο ΠΟΥ δήλωσε ότι εργάζεται για τον εντοπισμό άλλων επιβατών σε πτήση που είχε πάρει η γυναίκα από τη νήσο Αγία Ελένη προς το Γιοχάνεσμπουργκ.

Ένα τρίτο άτομο, γερμανικής υπηκοότητας, πέθανε στο πλοίο το Σάββατο. Η Oceanwide Expeditions δήλωσε ότι εργαζόταν για την απομάκρυνση ενός ατόμου «που σχετιζόταν» με το θύμα αυτό, καθώς και δύο ακόμη ατόμων που χρειάζονταν επείγουσα φροντίδα. Η εταιρεία ανέφερε την Τρίτη ότι τα άτομα αυτά θα μεταφέρονταν στην Ολλανδία και ότι, μόλις αναχωρούσαν, το πλοίο θα συνέχιζε το ταξίδι του προς τα Κανάρια Νησιά, διάρκειας τριών ημερών.

Προς το παρόν, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα περιστατικά αφορούν το λεγόμενο στέλεχος Andes του ιού, το οποίο είναι γνωστό ότι μπορεί να προκαλέσει ορισμένες μεταδόσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο σε περιπτώσεις στενής επαφής, δήλωσε η δρ. Van Kerkhove. Επιδημιολόγοι στη Νότια Αφρική και τη Σενεγάλη εργάζονταν για να εντοπίσουν τα υπόλοιπα κρούσματα.

Ένας Βρετανός πολίτης που νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ αφού αρρώστησε στο πλοίο παρουσιάζει βελτίωση, πρόσθεσε η δρ. Van Kerkhove.

Συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης

Ο όρος αναφέρεται σε μια οικογένεια ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά. Η ασθένεια που προκαλεί μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης και είναι θανατηφόρα σχεδόν σε τέσσερις στους δέκα ασθενείς.

Καθώς τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως και οκτώ εβδομάδες μετά την αρχική έκθεση, οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την πηγή της έξαρσης στο κρουαζιερόπλοιο.

Το MV Hondius αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου, πραγματοποιώντας στάσεις σε «απομακρυσμένες και οικολογικά ποικιλόμορφες» περιοχές, όπως η ηπειρωτική Ανταρκτική, η Νότια Γεωργία, το νησί Nightingale, το Tristan da Cunha, η Αγία Ελένη και το Ascension Island.

«Η έκταση της επαφής των επιβατών με την τοπική άγρια ζωή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή πριν από την επιβίβαση στην Ουσουάια παραμένει άγνωστη», ανέφερε ο ΠOY.

Ο Jake Rosmarin, influencer ταξιδιών που βρίσκεται πάνω στο MV Hondius, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι η αβεβαιότητα πάνω στο πλοίο τον έχει καταβάλει ψυχολογικά.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ πραγματικό για όλους εμάς εδώ», είπε σε ένα συγκινημένο βίντεο. «Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να νιώσουμε ασφαλείς, να έχουμε ξεκάθαρες πληροφορίες και να επιστρέψουμε σπίτι.»