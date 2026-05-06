Καθώς το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, αφήνει την Μεσόγειο για τον Ατλαντικό απομακρυνόμενο από την περιοχή του Περσικού Κόλπου και το θέατρο του πολέμου κατά του Ιράν, ένα άλλο αεροπλανοφόρο το γαλλικό Charles de Gaulle, περνάει προς την Ερυθρά Θάλασσα και την Μέση Ανατολή.

Τα αεροπλανοφόρα που διήλθαν της Μεσογείου και που κατευθύνονται

Το USS Gerald R. Ford είναι συνεχώς ανεπτυγμένο εδώ και δέκα μήνες, χρόνος που αποτελεί και το μεγαλύτερο διάστημα ανάπτυξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με τους ειδήμονες. Το αεροπλανοφόρο όπως ανακοινώθηκε επιστρέφει στην βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια και έτσι στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου παραμένουν περίπου 20 πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και τα δύο αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS George H. W. Bush.

Την ίδια ώρα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, μαζί με τα πολεμικά σκάφη που το συνοδεύουν κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν και σύμφωνα με όσα αναφέρει η γαλλική κυβέρνηση και του γραφείου του Εμμανουέλ Μακρόν η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο προετοιμασίας για τις επιχειρήσεις της Συμμαχίας των Προθύμων που θα στοχεύουν στην διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ρόλος της Μεσογείου στις συγκρούσεις τα τελευταία χρόνια

Η χορογραφία της μετακίνησης των δύο γιγαντιαίων πολεμικών πλοίων, υπογραμμίζει όχι μόνο το προφανές, δηλαδή την ιδιαίτερη βαρύτητα των γεγονότων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και του αδιεξόδου στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και κάτι άλλο, την ολοένα και πιο έντονη «στρατιωτικοποίηση» της Μεσογείου καθώς τα μέτωπα των συγκρούσεων περιμετρικά της αυξάνονται σταδιακά από το 2022 και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το ιστορικό των κινήσεων

Από τις αρχές του έτους μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τις κινήσεις των δύο αυτών αεροπλανοφόρων, καταγράφεται ένα σταθερό μοτίβο ενισχυμένης ναυτικής κινητικότητας στην περιοχή, με διαδοχικές διελεύσεις μέσω των δύο βασικών στρατηγικών διαύλων, του Στενού του Γιβραλτάρ και της Διώρυγας του Σουέζ.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford εισήλθε στη Μεσόγειο τον Φεβρουάριο μέσω του Γιβραλτάρ, στο πλαίσιο ανάπτυξης προς την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, τον Μάρτιο διήλθε τη Διώρυγα του Σουέζ προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ακολούθως καταγράφηκε εκ νέου επιστροφή του στη Μεσόγειο στο πλαίσιο επιχειρησιακής αναδιάταξης και στάσης στην περιοχή της Κρήτης.

Αντίστοιχα, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πραγματοποίησε είσοδο στη Μεσόγειο τον Μάρτιο μέσω Γιβραλτάρ, αναπτύχθηκε επιχειρησιακά στην Ανατολική Μεσόγειο, με παρουσία στην ευρύτερη περιοχή Κύπρου και Κρήτης, και στη συνέχεια κινήθηκε προς νότο, διασχίζοντας τη Διώρυγα του Σουέζ με κατεύθυνση την Ερυθρά Θάλασσα.

Μεσόγειος, ένας στρατιωτικός διάδρομος

Αν προσθέσει κανείς τις κινήσεις πολεμικών πλοίων από χώρες του ΝΑΤΟ στην περιοχή στα πλαίσια ανάπτυξης -όπως επί παραδείγματι για την προστασία της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου-, των διαφόρων αποστολών της ΕΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τα «γνωστά» περάσματα των ρωσικών πολεμικών πλοίων η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός συνεχώς ενεργού στρατιωτικού διαδρόμου με αυξημένη κίνηση.