Και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο που διαθέτει ο αμερικανικός στόλος και άρα το μεγαλύτερο παγκοσμίως, το USS Gerald R. Ford στέλνουν στην Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ για να ενισχύσει την δύναμη πυρός που ήδη έχουν συγκεντρώσει εκεί, στο πλαίσιο της στρατιωτικής πίεσης που θέλει να ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη εν μέσω διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Αεροπλανοφόρο σε περίοδο διπλωματικών ζυμώσεων

Η επικείμενη ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες αφότου ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου συνομιλιών με την Τεχεράνη και μετά από τις δηλώσεις του πως το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με «πολύ τραυματικές» συνέπειες εάν δεν καταλήξει σε συμφωνία στο τέλος των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η αποστολή του Ford —η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από τους New York Times— συνεπάγεται την ταυτόχρονη παρουσία δύο ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων, μαζί με τα συνοδευτικά τους πολεμικά πλοία, στην ευρύτερη περιοχή. Ήδη, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και τα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα.

Από την πλευρά τους οι χώρες του Κόλπου έχουν εκφράζουν ανησυχία, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει νέα γενικευμένη κρίση σε μια περιοχή που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την Καραϊβική στη Μέση Ανατολή

Η νέα αποστολή σηματοδοτεί μια ταχεία αναδιάταξη για το USS Ford. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε διατάξει τη μετακίνησή του από τη Μεσόγειο στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας ενόψει της αιφνιδιαστικής επιχείρησης που, τον προηγούμενο μήνα, οδήγησε στη σύλληψη του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να αποκλίνει από τη διακηρυγμένη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία έδινε προτεραιότητα στο Δυτικό Ημισφαίριο έναντι άλλων γεωγραφικών περιοχών.

Το USS Gerald R. Ford ξεκίνησε την αποστολή του στα τέλη Ιουνίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το πλήρωμά του θα έχει συμπληρώσει οκτώ μήνες σε ανάπτυξη. Αν και η διάρκεια παραμονής του στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποσαφηνιστεί, όλα δείχνουν ότι πρόκειται για μια ασυνήθιστα παρατεταμένη αποστολή.

Συζητήσεις με το Ισραήλ και αυξημένες πιέσεις

Την Τετάρτη, ο Τραμπ είχε εκτενή συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία —σύμφωνα με τον ίδιο— επέμεινε στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Νετανιάχου ασκεί πιέσεις στην Ουάσινγκτον ώστε οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει περιορισμούς στο ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα και τερματισμό της υποστήριξης της Τεχεράνης προς οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ.