Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, έφτασε στην Κρήτη και στη βάση της Σούδας, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το αεροπλανοφόρο διέσχισε 2.700 χιλιόμετρα μεταξύ Γιβραλτάρ και Κρήτης σε 72 ώρες με μέση ταχύτητα 21 κόμβων (39 χλμ/ώρα), αφήνοντας πίσω τη συνοδεία του.



Η παρουσία του στη βάση, η οποία όπως έχει γίνει γνωστό θα διαρκέσει για 4 ημέρες, γίνεται με σκοπό τον ανεφοδιασμό του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου να στείλει στη Μέση Ανατολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο έγινε ιδιαίτερα γνωστό τον Δεκέμβριο, όταν ο Ααερικανός πρόεδρος το έστειλε στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, λίγες εβδομάδες πριν την επιχείρηση κατά του Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του, στις 3 Ιανουαρίου.

Οι δυνατότητες του USS Gerald Ford

Το USS Gerald R. Ford το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, είναι το νεότερο και το πιο σύγχρονο τεχνολογικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το αεροπλανοφόρο φέρει το όνομα του 38ου Προέδρου των ΗΠΑ, του Τζέραλντ Φορντ, ο οποίος προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Η καθέλκυση του αεροπλανοφόρου έγινε το 2013 ενώ εντάχθηκε σε υπηρεσία το καλοκαίρι του 2017.

Έχει μήκος 333 μέτρα, πλάτος 78 μέτρα, εκτόπισμα 100 χιλιάδων τόνων ενώ αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων.

Το πλήρωμα του «αγγίζει» τα 4.500 άτομα ενώ το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο μπορεί να λειτουργεί για 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου ενώ έχει δυνατότητα μεταφοράς άνω των 75 αεροσκαφών διάφορων τύπων.