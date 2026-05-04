Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως δήλωσε στο BBC ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Στο πλοίο MV Hondius, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, αναφέρθηκε ένα επιβεβαιωμένο και πέντε ύποπτα κρούσματα. Ο Foster Mohale, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Νότιας Αφρικής, δήλωσε στο BBC ότι στο πλοίο επιβαίνουν περίπου 150 τουρίστες από διάφορες χώρες.

Οι νεκροί

Νεκροί είναι ένα ζευγάρι από την Ολλανδία (ένας 70χρονος άνδρας και μία 69χρονη γυναίκα). Ο άνδρας αρρώστησε ξαφνικά, παρουσιάζοντας πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια και πέθανε κατά την άφιξή του στο νησί της Αγίας Ελένης, βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό. Η γυναίκα επίσης αρρώστησε εν πλω και διακομίστηκε στη Νότια Αφρική, όπου κατέληξε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο τρίτος άνθρωπος που πέθανε ήταν επίσης ολλανδικής υπηκοότητας και βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες επαναπατρισμού της σορού του, μαζί με έναν επιβάτη που ήταν «στενά συνδεδεμένος» μαζί του, ανέφερε η Oceanwide Expeditions. Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης ότι δύο μέλη του πληρώματος χρειάζονταν επείγουσα ιατρική περίθαλψη, ωστόσο οι αρχές στο Πράσινο Ακρωτήριο δεν είχαν δώσει την άδεια για να αποβιβαστούν και να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Η αποβίβαση και ο ιατρικός έλεγχος όλων των επιβατών απαιτούν συντονισμό με τις τοπικές υγειονομικές αρχές και βρισκόμαστε σε στενή διαβούλευση μαζί τους», ανέφερε η Oceanwide Expeditions.

Η μικροβιολόγος Siouxsie Wiles δήλωσε στο BBC ότι το χρονικό διάστημα από την έκθεση στον χανταϊό έως την εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να κυμαίνεται από μία έως οκτώ εβδομάδες. «Με αυτή την περίοδο επώασης, θα δούμε περισσότερους ανθρώπους να νοσούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες;».

Τι παραμένει άγνωστο

Ο τελικός αριθμός των κρουσμάτων: Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι, πέραν του ενός επιβεβαιωμένου εργαστηριακά περιστατικού, υπάρχουν άλλα πέντε ύποπτα κρούσματα που τελούν υπό διερεύνηση.

Πώς ξεκίνησε η έξαρση: Ο ιός μεταδίδεται συνήθως στους ανθρώπους μέσω αερομεταφερόμενων σωματιδίων από ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια, γεγονός που καθιστά τον ακριβή τρόπο διασποράς στο συγκεκριμένο περιβάλλον αντικείμενο έρευνας.

Κίνδυνος για νέα κρούσματα: Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περίοδος επώασης του ιού κυμαίνεται από μία έως οκτώ εβδομάδες. Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστούν νέα περιστατικά τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για τους επιβαίνοντες.

Μολύνθηκαν πριν επιβιβαστούν στο πλοίο

Σύμφωνα με τον επιδημιολόγο Michael Baker, ο οποίος μίλησε στο BBC, οι επιβάτες που εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα χανταϊού πρέπει να είχαν μολυνθεί πριν από την επιβίβασή τους στο κρουαζιερόπλοιο, λόγω της μακράς περιόδου επώασης που χαρακτηρίζει τον ιό.

Ο ίδιος τόνισε ότι η μόλυνση ανθρώπων από χανταϊό είναι σπάνια, ενώ χαρακτήρισε «πολύ ασυνήθιστο» το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί η νόσος σε κρουαζιερόπλοιο. «Είναι το χειρότερο δυνατό μέρος για να νοσήσει κανείς σοβαρά», υπογράμμισε ο καθηγητής Baker.

Όποιος επιβάτης εμφανίζει συμπτώματα πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από το πλοίο και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο που διαθέτει Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής του.

Ερωτηθείς για τις επόμενες κινήσεις των αρχών, ο κ. Baker τόνισε την ανάγκη για διεξοδική διερεύνηση της έξαρσης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπήρχαν παράγοντες που θα μπορούσαν να προληφθούν, εξετάζοντας ενδελεχώς τα δρομολόγια και τις δραστηριότητες των ταξιδιωτών, ώστε να φανεί αν και πού εκτέθηκαν σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου.

Τι είναι ο χανταϊός και πώς αντιμετωπίζεται

Ο χανταϊός ανήκει σε μια ομάδα ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδεται πρωτίστως στον άνθρωπο μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων που προέρχονται από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η μόλυνση συμβαίνει συνήθως όταν ο ιός αιωρείται στον αέρα από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο των τρωκτικών, ενώ, παρότι είναι σπάνιο, μπορεί να μεταδοθεί και μέσω δαγκώματος ή γρατζουνιάς.

Η θεραπεία

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τη λοίμωξη από χανταϊό. Το CDC προτείνει υποστηρικτική φροντίδα για τη διαχείριση των συμπτωμάτων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει οξυγονοθεραπεία, μηχανικό αερισμό, τη χορήγηση αντιιικών φαρμάκων και αιμοκάθαρση.

Σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα είναι σοβαρά, οι ασθενείς ενδέχεται να χρειαστούν νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ σε ορισμένες κρίσιμες καταστάσεις μπορεί να απαιτηθεί ακόμα και διασωλήνωση.