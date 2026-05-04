Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει τη διέλευση πλοίων μέσω του Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ασκεί έλεγχο στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

Τι είπε ο Μπεσεντ

Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλήρη έλεγχο στο Στενό», χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές ως μια διεθνή αποστολή με ανθρωπιστικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως ανέφερε, «εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το άνοιγμα του Στενού. Το Ιράν δεν το ελέγχει και είναι ανησυχητικό το ότι υιοθετεί τη δική του προπαγάνδα», προσθέτοντας ότι η αμερικανική στάση συνοψίζεται στο δόγμα «απαντάμε με πυρά μόνο εφόσον δεχθούμε επίθεση».

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους διεθνείς συμμάχους να εντείνουν τις πιέσεις προς την Τεχεράνη.

Αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις της κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου τους επηρεάζουν, αλλά εκτίμησε πως θα υπάρξει γρήγορη αποκλιμάκωση μόλις η κατάσταση εξομαλυνθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Κίνας, καλώντας το Πεκίνο να ενισχύσει τη διπλωματική του παρέμβαση και να στηρίξει τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία του Στενού. Όπως ανέφερε, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για την ενίσχυση της συναίνεσης που είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Τι προηγήθηκε

Οι παραπάνω δηλώσεις έρχονται την ώρα που η αμερικανική πλευρά -σε απάντηση των ιρανικών πληροφοριών περί πλήγματος κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ τις οποίες και διέψευσε- υποστηρίζει ότι τουλάχιστον δύο εμπορικά πλοία προχώρησαν σε διέλευση από τα Στενά υπό την επιτήρηση των αμερικανικών δυνάμεων. Αντίστοιχα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά μπήκαν στον περσικό για να σπάσουν εν τοις πράγμασι τον έλεγχο του Ιράν στο πέρασμα.

Φωτιά σε πλοίο στα Στενά

Η ανησυχία για τα Στενά παραμένει πάντως, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να υποστηρίξουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο. Ενδεικτικό είναι πως λίγο μετά από την τοποθέτηση Μπεσεντ, φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας που ήταν αγκυροβολημένο στα Στενά τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη υλικές ζημιές.

Το πλοίο HMM Namu βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχε 24 μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων έξι Νοτιοκορεάτες και 18 αλλοδαποί. Από επίσημες ενημερώσεις δεν υπάρχουν θύματα από την φωτιά, τα αίτια της οποίας ερευνώνται καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι δέχθηκε επίθεση.