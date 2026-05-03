Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan News ότι μελέτησε τη νέα πρόταση της Τεχεράνης και ότι ήταν απαράδεκτη. Νωρίτερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ απάντησαν στην πρότασή του που περιλαμβάνει 14 σημεία μέσω του Πακιστάν και ότι εξετάζει την απάντηση, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα», τόνισε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται το Aljazeera.

Υπενθυμίζεται, ότι την περασμένη Παρασκευή, ο αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ακόμα, σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο ότι «οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτά που έχουν προσφέρει». Υπογράμμισε δε, ότι στην πρόταση που υπέβαλαν οι Ιρανοί «υπάρχουν πράγματα με τα οποία δεν μπορώ να συμφωνήσω». Ο ίδιος επεσήμανε πως είναι ικανοποιημένος για τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε στο Ιράν: «Αν φεύγαμε τώρα, θα ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν το θέλουμε αυτό. Διαπραγματευόμαστε».

Η χάρη στον Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ίδια συνέντευξη, αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα της απονομής χάριτος στον Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Επιπλέον, ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του προς τον πρόεδρο Χέρτζογκ να χορηγήσει χάρη στον ισραηλίνο πρωθυπουργό. «Είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε αν δεν ήμασταν εγώ και ο Μπίμπι, με αυτή τη σειρά, χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες».

Οι προτάσεις του Ιράν για ειρήνη

Σύμφωνα με δύο πηγές που ενημερώθηκαν για την πρόταση, αναφέρεται ότι:

Ορίζεται προθεσμία ενός μηνός για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και στον Λίβανο.

Μετά την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας, θα ξεκινήσει ένας ακόμη μήνας διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Aljazeera, το σχέδιο απαιτεί εγγυήσεις κατά μελλοντικών επιθέσεων, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και άρση των κυρώσεων, πολεμικές αποζημιώσεις, τερματισμό όλων των εχθροπραξιών.