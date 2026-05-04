Πολεμικό πλοίο του Ναυτικού των ΗΠΑ το οποίο επεδίωκε να εισέλθει τα Στενά του Ορμούζ επλήγη από δύο ιρανικούς πυραύλους καθώς έπλεε κοντά στο νησί Τζασκ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλούμενο τοπικές πηγές.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το Fars.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, το ιρανικό ναυτικό υποστήριξε ότι παρεμπόδισε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε την έναρξη επιχειρήσεων των ΗΠΑ για να εξασφαλίσουν ότι τα πλοία θα μπορούν να περνούν τα Στενά με ασφάλεια, ενώ την ίδια στιγμή αμερικανοί αξιωματούχοι σπεύδουν να διαψεύσουν τις ιρανικές αναφορές περί πλήγματος σε πλοίο.

Σε διάψευση της αναφοράς προχώρησε και η Κεντρική Διοίκηση των δυνάμεων των ΗΠΑ, η Centcom, η οποία έσπευσε να απορρίζει τους ισχυρισμούς που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανάρτηση της στο X, η Centcom υποστήριξε ότι η «πραγματικότητα» είναι πως «κανένα πλοίο του αμερικανικού ναυτικού δεν έχει πληγεί», τονίζοντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Ποιο είναι το πλαίσιο

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει το αμερικανικό ναυτικό να μην εισέλθει στα Στενά του Ορμούζ, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν από σήμερα να «απεγκλωβίζουν» πλοία που έχουν παγιδευτεί στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση «ανθρωπιστική χειρονομία», καθώς πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα εκληφθεί ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ιράν επέβαλε αποκλεισμό στη διέλευση ξένων πλοίων μέσω των Στενών λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, που ξέσπασε ύστερα από αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πρώην ανώτατος ηγέτης της χώρας. Από την πλευρά του, ο Τραμπ, υπό αυξανόμενη εσωτερική πίεση να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στη ζωτικής σημασίας αυτή δίοδο, προχώρησε στις 13 Απριλίου στην επιβολή αποκλεισμού για πλοία που χρησιμοποιούν ιρανικά λιμάνια.