Ξανά ψηλά η ένταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ –Ιράν. Μετά την εξαγγελία Τραμπ ότι σήμερα Δευτέρα 04 Μαΐου 2026, θα ξεκινήσει το «Project Freedom» για τα Στενά του Ορμούζ, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποιεί: «Οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας».

Το ιρανικό μήνυμα είναι σαφές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και εστάλη από τον Εμπραχίμ Αζιζί, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, στα αγγλικά και στα περσικά, τόνισε: «Προειδοποίηση: Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός».

⚠ WARNING Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire. The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump’s delusional posts! No one would believe Blame Game scenarios! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026

Το «ανθρωπιστικό» κατά Τραμπ “Project Freedom”

«Το “Project Freedom”, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής», ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, για τα εγκλωβισμένα πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το σχέδιο αφορά πλοία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν και η πρωτοβουλία πάρθηκε μετά από τις εκκλήσεις τους.

«Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τα τρόφιμα και όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα πολυάριθμα πληρώματα επί του σκάφους υπό συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ολόκληρη η νέα ανάρτηση Τραμπ

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές!

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους.

Και πάλι, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό. Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το “Project Freedom”, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής.

Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό — είναι θύματα των περιστάσεων.

Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τα τρόφιμα και όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα πολυάριθμα πληρώματα επί του σκάφους υπό συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους όλων όσων έχουν αγωνιστεί τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες.

Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση αυτή, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».

Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν εξαντλήσει τα τρόφιμα και όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα πολυάριθμα πληρώματα επί του σκάφους υπό συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Πιστεύω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη καλής θέλησης εκ μέρους όλων όσων έχουν αγωνιστεί τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες.

Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία υποστεί παρεμπόδιση, η παρεμπόδιση αυτή, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!».