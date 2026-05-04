Μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής χρονιάς, η Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026, ανανεωμένη και πιο δυναμική, καθιερώνοντας το «Καλοκαίρι αλλιώς» ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Αθήνας.

Ένας δροσερός, ανοιχτός χώρος με ιδιαίτερη αισθητική, σκηνή σε άμεση επαφή με το κοινό με ανανεωμένο bar, που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξόδου και που συνδυάζει το θέατρο, τη μουσική και την ψυχαγωγία.

«Η περσινή επιτυχία της ταράτσας του Θεάτρου Λαμπέτη μας έδειξε ξεκάθαρα ότι το κοινό αναζητά εμπειρίες με ταυτότητα. Φέτος επιστρέφουμε πιο τολμηροί, με ακόμη πιο δυνατή καλλιτεχνική πρόταση και στόχο να ανεβάσουμε τον πήχη πιο ψηλά. Θέλουμε η ταράτσα να γίνει το απόλυτο σημείο αναφοράς του καλοκαιριού στην Αθήνα — ένας ζωντανός χώρος όπου κάθε βραδιά θα είναι μοναδική. Και αυτό είναι μια υπόσχεση που θα τηρήσουμε», τονίζει ο ιδρυτής της Stages Network Διονύσης Παναγιωτάκης.

Το πρόγραμμα της φετινής σεζόν διαμορφώνεται ως εξής :

Θέατρο (Κυριακή – Τετάρτη)

Stand up (Πέμπτη)

Μουσικές βραδιές & special events (Παρασκευή – Σάββατο)



Θέατρο

«Τακούνια στον Βάλτο» – Άκης Δήμου

Έναρξη: Τρίτη 2 Ιουνίου

Παραστάσεις: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη

Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 2 Ιουνίου με τη νέα παράσταση του Άκη Δήμου «Τακούνια στον Βάλτο», μια pop πολιτική κωμωδία σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Αιμίλιου Χειλάκη, που θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή έως Τετάρτη.

Πρωταγωνιστούν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης

Παράλληλα, στη σκηνή της ταράτσας ανεβαίνουν αγαπημένοι καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα συναυλιών και αφιερωμάτων που δίνει ρυθμό στο καλοκαίρι της πόλης.

Stand up- Εναλλακτικές προτάσεις

Πέμπτη 4 Ιουνίου – Ήρα Κατσούδα

Πέμπτη 11 Ιουνίου – Δρ. Γιώργος Λάγιος «Μέσα στο μυαλό σου»

Σάββατο 27 Ιουνίου & Σάββατο 25 Ιουλίου η εκρηκτική Σοφία Μουτίδου συνεχίζει την επιτυχία του χειμώνα με την παράσταση «Χούγια η Θάνατος»

Πέμπτη 16 Ιουλίου – Αλέξανδρος Χαριζάνης & Θάνος Αυγερινός

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου – Ηλίας Φουντούλης & Άγγελος Σπηλιόπουλος

Μουσικές βραδιές

Παρασκευή 5 Ιουνίου & Παρασκευή 10 Ιουλίου – Γιώργος Θεοφάνους

Σάββατο 6 Ιουνίου – Βαγγέλης Γερμανός & Σαλίνα Γαβαλά

Παρασκευή 12 Ιουνίου & Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου – Ρίτα Αντωνοπούλου

Σάββατο 13 Ιουνίου – Δημήτρης Μπάσης

Παρασκευή 19 Ιουνίου – Γιώτα Νέγκα

Σάββατο 20 Ιουνίου & Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου – Κώστας Μακεδόνας

Παρασκευή 26 Ιουνίου – Ευρυδίκη & Θοδωρής Μαραντίνης

Παρασκευή 3 Ιουλίου – Γιάννης Διονυσίου & Γιάννης Παπαγεωργίου

Σάββατο 4 Ιουλίου – Στάθης Δρογώσης & Μιρέλα Πάχου

Σάββατο 11 Ιουλίου Νίκος Μερτζάνος

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου – Μιρέλα Πάχου & Αδάμ Τσαρούχης

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου – Αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη «Οι νέοι τραγουδούν Λιδάκη» με νέους επιτυχημένους μουσικούς (Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης κ.α.)

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου – Χρήστος Θηβαίος

Η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη δεν είναι απλώς ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων — είναι το σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία καλοκαιρινής εξόδου. Μια όαση στο κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες: www.a-th.gr