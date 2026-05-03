«Μία ξεκλείδωτη πόρτα σημαίνει, ότι πού και πού, μπορεί να μπει μέσα ένας διάβολος, αλλά μια κλειδωμένη πόρτα σημαίνει ότι χιλιάδες άγγελοι απλά θα προσπεράσουν από μπροστά», έχει πει ο Iαν Μακ Κέι, frontman και ηγετικό στέλεχος του μουσικού γκρουπ από την Γουάσινγκτον «Fugazi», σύμφωνα με τον οποίο το φιλμ «We Are Fugazi From Washington, D.C» που προβάλλεται την Δευτέρα 4 Μαίου στην αίθουσα ΤΡΙΑΝΟΝ, δεν είναι ντοκιμαντέρ.

Για την ακρίβεια, το «We Are Fugazi From Washington, D.C.» δημιουργήθηκε για να τιμήσει τα 20 χρόνια από την τελευταία ζωντανή εμφάνιση των «Fugazi» στο The Forum του Λονδίνου το 2002. Είναι μία καταγραφή της στιγμιαίας έκρηξης, μιας θρυλικής live εμφάνισης των «Fugazi» που συγχρόνως υπενθύμιζε σε πολλούς το πόσο σημαντική ήταν αυτή η μπάντα αποτελούμενη από τους Μακ Κέι, Γκάι Πιτσιότο, Τζο Λάλι και Μπρένταν Κάντι.

Στα 96 λεπτά του «We Are Fugazi From Washington, D.C.» που συνσκηνοθέτησαν οι Τζο Γκρος,Τζόζεφ Πάτισαλ και Τζεφ Κρούλικ περιλαμβάνονται ζωντανές εμφανίσεις τους που έχουν καταγραφεί από fans τους και συγκεντρώθηκαν μέσω crowdsourcing, όπως επίσης και σπάνιο αρχειακό υλικό (να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα ακόμα ντοκιμαντέρ για τους «Fugazi», ονόματι «Instrument» (1999), σε σκηνοθεσία ο Τζεμ Κόεν).

Οι «Fugazi» ξεκίνησαν το 1986 και οι fans που κατέκτησαν, δεν σταμάτησαν ποτέ να τους ακολουθούν. Από το 1990 μέχρι το 2001 κυκλοφόρησαν έξι δίσκους κι κατάφεραν, δίσκο με τον δίσκο να ανανεώνονται και να βελτιώνονται. Τα live τους θεωρούνται μνημειώδη με την απίστευτη ενέργεια τους να κατακλύζει κάθε φορά την σκηνή.

Τελικά, αν κάτι οι «Fugazi» κατάφεραν να περάσουν στο κοινό τους, αυτό είναι ότι το συναισθηματικό μπορεί συγχρόνως να είναι πολιτικό. Το πειραματικό ταυτίζεται με το «ευθύ».

Στο ΤΡΙΑΝΟΝ την ταινία θα προλογίσουν οι Δ. Ιωάννου, Θ. Μίχος και Γ. Ραουζαίος. Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό “Emfasis” για την ενίσχυση του έργου του στην υποστήριξη των αστέγων.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Δευτέρα 11 Μαΐου

Τοποθεσία: Κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ, Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα

Έναρξη: 20:00

Περισσότερες πληροφορίες: porosi.org

Διοργάνωση: ΠΩΡΩΣΗ | Co-curated by LUNG

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Γενική είσοδος € 7,50

Άνω των 65, Νέοι κάτω των 25 ετών, Φοιτητικό € 6

Ανέργων, ΑμεΑ (ισχύει και για έναν/μία συνοδό) € 5