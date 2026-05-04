Αν περνάτε χρόνο στον κόσμο του Instagram τότε είναι πολύ πιθανό να έχετε δει κάποιο βίντεο κλιπ την τελευταία εβδομάδα, άσχετα από το είδος μουσικής που προτιμάτε. Αν ήταν αυτό το Ρομέν Γαβρά, όμως, που μοιάζει περισσότερο με ταινία μικρού μήκους, θα το θυμάστε σίγουρα. Το «Storm», άλλωστε, ξεχωρίζει, συγκεντρώνοντας ήδη περισσότερες από 5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς, με μουσική από τον Σουηδό ράπερ Yung Lean και τους Gener8ion (ένα παράλληλο πρότζεκτ του Γάλλου παραγωγού Surkin, με τον οποίο ο Γαβράς συνεργάζεται συχνά), μάς μεταφέρει και σε ένα ακριβό βρετανικό σχολείο.

Στο σχολείο, όμως, αν και οι περισσότεροι θα περίμεναν να επικρατεί μια τάξη, επικρατεί ένα πανικός. Τα αγόρια τρίβουν πρόσωπα σε λεκάνες τουαλέτας, πηδούν από ψηλά κτίρια και καπνίζουν σε άδειες αίθουσες και, αντί για μια σχολική φωτογραφία, χαρίζουν μια εκπληκτική χορογραφία – ένας από τους λόγους που θεωρείται το βίντεο κλιπ της χρονιάς από τα ξένα μέσα.

Υποτίθεται ότι το κλιπ ότι διαδραματίζεται στο μέλλον (βλέπουμε ένα πανό που γράφει «Τάξη του 2034»), ενώ δεν υπάρχει πουθενά δάσκαλος την ώρα που ο Lean κάνει ό,τι θέλει στο σχολείο, προκαλώντας τα άλλα παιδιά – που στην πλειονότητά τους φαίνονται τρομοκρατημένα – σε δοκιμασίες, ναρκωτικά και καβγάδες.

Στα μισά της διαδρομής, ωστόσο, η διάθεση αλλάζει και ξαφνικά τα αγόρια παίρνουν σχηματισμό στα σκαλιά του σχολείου, σαν να πρόκειται για μια σχολική φωτογραφία, αλλά αντί γι’ αυτό εκτελούν μια δυναμική χορογραφία του Νταμιέν Ζαλέ την ώρα που ο Yung Lean στέκεται ακίνητος στο κέντρο καπνίζοντας.

Το μέρος του βίντεο που πιθανότατα έχετε παρακολουθήσει, λοιπόν, είναι αυτό: Τον Yung Lean να καπνίζει, χωρίς σακάκι, στη «σχολική φωτογραφία». Στο Instagram του Yung Lean, το συγκεκριμένο βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω 3,5 εκατομμύρια προβολές. Το ίδιο κλιπ, αναρτημένο από τον Γαβρά και τον Surkin στους δικούς τους λογαριασμούς, έχει άλλα τόσα εκατομμύρια. Η επτάλεπτη εκδοχή στο YouTube, όπως ήδη είπαμε, έχει προβληθεί πάνω 5 εκατομμύρια φορές.

Οι γονείς που αναζητούν επιβεβαίωση ότι τα αγόρια τους βιώνουν τις καλύτερες στιγμές της ζωής τους στο σχολείο, θα ήταν συνετό να αποφύγουν αυτή τη νέα ταινία μικρού μήκους.