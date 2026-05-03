Την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 ποδηλάτες από δεκάδες πόλεις της Ελλάδας ενώνουν τις φωνές τους και κατεβαίνουν στους δρόμους σε πορεία για το ποδήλατο, με το ποδήλατο.

Απαιτούμε ασφάλεια στις μετακινήσεις, σεβασμό στους ευάλωτους του δρόμου και πρόσβαση για όλες τις ομάδες πληθυσμού!

Από το Παρίσι ως την Νέα Υόρκη, από την Κοπεγχάγη ως το Άμστερνταμ και από το Βερολίνο ως την Βαρκελώνη το ποδήλατο είναι η λύση για βιώσιμη αστική κινητικότητα!

«Στο σημερινό κορεσμένο περιβάλλον των πόλεών μας η ασφαλής μετακίνηση, ο σεβασμός στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου δεν είναι πλέον επιλογή αλλά μονόδρομος που θα έπρεπε να σχεδιάζεται στις πόλεις της Ελλάδας δεκαετίες πριν», αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Αστικής Ποδηλασίας.

«Ποτέ δεν είναι αργά»

«Παρόλες τις ουσιαστικές προτάσεις και παρεμβάσεις μας τα τελευταία χρόνια, ελάχιστες από αυτές έγιναν πράξη» σημειώνει.

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ξεχάσει το ποδήλατο. Το υπουργείο φαίνεται να έχει ξεχάσει τις συναντήσεις μας τα τελευταία χρόνια και να έχει “χάσει” τις προτάσεις μας για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο.

Οι προτάσεις μας για τον νέο ΚΟΚ δεν υιοθετήθηκαν και η πρότασή μας για την τροποποίηση του ΦΕΚ μεταφοράς ποδηλάτων στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν εφαρμόστηκε.

Η ατομική ευθύνη των πολιτών για την τήρηση των 30χλμ/ώρα και οι αυστηρές ποινές του νέου ΚΟΚ δε θα βελτιώσουν την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν βαλτώσει οι πόλεις μας».