Οι έλεγχοι της τροχαίας συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ. Οι οδηγοί που βρίσκονται θετικοί σε αλκοτέστ έχουν μειωθεί ωστόσο υπάρχουν ορισμένοι που δεν καταλαβαίνουν.

Τρανό παράδειγμα ένας ποδηλάτης ο οποίος βρέθηκε να έχει καταναλώσει τριπλάσιο από το προβλεπόμενο. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε στα 0,75mg/l την ώρα που το όριο είναι 0,24mg/l . Ο ποδηλάτης συνελήφθη και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Φυσικά, αξίζει να σημειώσουμε πως ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ισχύει για όλους χρήστες του δρόμου, ανεξαρτήτως οχήματος.