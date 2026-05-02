Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, και ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την 4ημερη εργασία ο κ. Μαρκόπουλος είπε πως είναι μία συζήτηση έρχεται από το παρελθόν.

«Θα θυμίσω ότι η κυβέρνηση του Λιονέλ Ζοσπέν στη Γαλλία είχε ανοίξει μια τέτοια θεματική. Οι σοσιαλιστές στη Γαλλία από τότε άσπρη μέρα δεν είδαν. Και αυτό κάτι λέει. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που είναι και ακοστολόγητα, είναι πρόχειρα και είναι και ταυτόχρονα επικίνδυνα. Εγώ θεωρώ μια πολύ μεγάλη νίκη των τελευταίων ετών της χώρας μας είναι η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το μέτρο λοιπόν για την ελληνική οικονομία είναι αποσταθεροποιητικό. Τι συνεπάγεται αυτό; Αύξηση της των προβλημάτων στα δημόσια οικονομικά ζητήματα, τα οποία θα προκύψουν σε ό,τι αφορά τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας. Το να έρχεται λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση, ακοστολόγητα πρόχειρα και κατά τη γνώμη μας επικίνδυνα, να τοποθετείται σε ένα θέμα το οποίο θέλει μία έρευνα, μια τοποθέτηση στιβαρή είναι επικίνδυνο στο τέλος από μόνο του».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις είπε: «Η άποψή μου είναι ότι είμαστε ένας ενιαίος φορέας, είτε πρόκειται για τον στενό πυρήνα του επιτελικού, είτε πρόκειται για το ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα, είτε πρόκειται για τους βουλευτές. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι για ένα αποτέλεσμα ευθύνεται το σύνολο, καλό ή κακό. Δηλαδή, αν κερδίσει αύριο η Νέα Δημοκρατία ξανά τις εκλογές δεν θα ευθύνεται μόνο το επιτελικό κράτος, θα ευθύνονται και οι βουλευτές που τρέξαμε. Αν όμως τώρα, όπως τα πράγματα δείχνουν στις τελευταίες μετρήσεις, δεν είναι αυτά τα οποία θέλουμε, προφανώς δεν ευθύνεται μόνο το επιτελικό κράτος. Φταίμε και εμείς. Θέλω να πω δηλαδή μην πετροβολούμε έναν στόχο να καθόμαστε να μιλάμε συνολικά».

Για τον Σκέρτσο

Για τον κ. Σκέρτσο είπε: «Εγώ νομίζω ότι είναι χρήσιμος ο κ. Κέρτσος στην κυβερνητική λειτουργία και για κάποιο λόγο ο πρωθυπουργός γνωρίζει καλύτερα γιατί είναι άμεσος συνεργάτης του. Για κάποιο λόγο και είναι ένας άνθρωπος οργανωτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια δουλειά back office, την οποία εμείς δεν μπορούμε καμιά φορά να την αξιολογήσουμε, δεν είναι σε περίπτωση. Τον θεωρώ χρήσιμο τον κ. Κέρτσο. Έχω ασκήσει και εγώ κριτική στο παρελθόν. Εγώ δεν θέλω, αλλά νομίζω το να προσδιορίζουμε σε ένα πρόσωπο την κριτική μας είναι λάθος».

Η κριτική Χρησίδη στην κυβέρνηση

Ο Παύλος Χρηστίδης δήλωσε πως του κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως η κυβέρνηση του 13ωρου, του εξαήμερου και του αλγόριθμου στον κατώτατο μισθό κρίνει μια πρόταση ως μια πρόταση η οποία δεν είναι ευρωπαϊκή, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Το Cambridge το εμπιστεύεται η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το South Eastern Europe University; Φαντάζομαι το εμπιστεύεται. Έκανε λοιπόν μια έρευνα και το Cambridge, με συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία. Και τι έδειξε; Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, σε μεσαίες επιχειρήσεις, με τη συμφωνία εικοσιπέντε, τριάντα επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα, έγινε ένα πιλοτικό πρόγραμμα. Τι επιβάλλει το πιλοτικό πρόγραμμα αυτό; 100% των αποδοχών, 80% του χρόνου εργασίας, 100% της παραγωγικότητας. Δηλαδή αυτό το οποίο ερχόμαστε να κάνουμε είναι εκτός από την παραγωγικότητα της επιχείρησης, να δούμε και την ευημερία, την ευεξία, τη ζωή, την ποιότητα της ζωής του εργαζομένου. Εγώ λοιπόν απευθύνομαι σήμερα, όχι στη Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφισε το 13ωρο. Και θα σας πω κι ένα επιχείρημα ακόμα. Το άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη και θέλω μια απάντηση. Αφού ο κύριος Χατζηδάκης έκανε τετραήμερη εργασία και μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι δεν την ψηφίσαμε, τότε γιατί είναι κακή πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η τετραήμερη εργασία;».

Ο κ. Στέργιος Καλπάκης αναφερόμενος στην 4ημερη εργασία είπε: «Το ’22, όταν έκανε το Βέλγιο αντίστοιχο πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας, είχε κάνει δήλωση ο κ. Χατζηδάκης και έλεγε, ότι το ίδιο ακριβώς καθιερώσαμε και εμείς πριν οχτώ μήνες. Αφού το καθιέρωσαν το τετραήμερο, τι διαμαρτύρονται;».

Ο Καλπάκης για τον Τσίπρα

Ενώ για το μανιφέστο Τσίπρα δήλωσε: «Το μανιφέστο θεωρώ ότι είναι μια πολύ θετική συμβολή, πολύ σημαντικό κείμενο. Θεωρώ ότι καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση, από τη στιγμή που μιλάει για την συμπαράταξη και τη συνάντηση των τριών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου. Μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας και στην ομιλία του στο Ηράκλειο για μια μεγάλη, πολύχρωμη παράταξη. Θεωρώ ότι τα κόμματα που διεκδικούν τη διακυβέρνηση και έχουν κυβερνήσει και τη χώρα, έτσι, είναι κόμματα πολυσυλλεκτικά. Κόμματα τα οποία έχουνε ρεύματα ιδεών τα οποία απευθύνονται σε ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Άρα θεωρώ ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Εγώ το έχω πει και το προηγούμενο διάστημα πολύ καθαρά ότι δεν θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε έναν χώρο. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο και ο Σωκράτης Φάμελος συγκεκριμένα το έχει πει ότι θέλουμε έναν χώρο μεγάλο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι πλέον το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο του Σωκράτη Φάμελου».

Ο Μακρόπουλος για τον Τσίπρα

Ο κ. Μαρκόπουλος είπε για τον Αλέξη Τσίπρα πως όσο το καθυστερεί μάλλον χάνει παρά κερδίζει.

«Αν μιλούσαμε τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο κύριος Τσίπρας θα ήταν δεύτερος. Τώρα δεν ξέρω. Νομίζω η αργοπορία δεν του κάνει καλό».

Ο Χρηστίδης για Γεωργιάδη

Ο Παύλος Χρηστίδης αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη είπε: «Θέλω να καταγγείλω σήμερα από την εκπομπή σας και την αθλιότητα που έκανε χθες ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, πήρε μια φωτογραφία από την κατάθεση στεφανιού στην Καισαριανή από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και πέντε βουλευτές και αντί να σιωπήσει μπροστά στη θυσία 200 ανθρώπων στην Καισαριανή, επέλεξε να λαϊκίσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι άθλιος. Δεν ξέρω εάν ο κ. Γεωργιάδης ψάχνει να αντικαταστήσει τον κύριο Ζούκοφ, ο οποίος καταδικάστηκε. Ο κ. Γεωργιάδης ενώ δεν έχει πει τίποτα για τους 200 Καισαριανής, δεν έχει πει τίποτα για τα εργασιακά δικαιώματα, δεν έχει πει τίποτα για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ανεργία σήμερα και τους νέους ανθρώπους, να επιχειρεί να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο την αντιπολίτευση.

»Εμείς πήγαμε χθες στην Καισαριανή, όπως πάμε κάθε χρόνο. Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν το ξέρει, μπορεί να ψάξει να δει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ πηγαίνουν κάθε χρόνο στην Καισαριανή να τιμήσουν αυτό το οποίο είναι το πατριωτικό μας καθήκον. Άρα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να τοποθετηθεί γι’ αυτό».

Ο Χρηστίδης για την Εξεταστική για τις υποκλοπές

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κ. Χρηστίδης είπε με τις δηλώσεις όλων των πολιτικών αρχηγών έχουν βρεθεί 120 ψήφοι και αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, θα έπρεπε να την ψηφίσει και εκείνη.

Ο Καλπάκης για τις υποκλοπές

Ο κ. Καλπάκης είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ διαβάζω περίεργα πράγματα τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα δεχτεί την Εξεταστική με διάφορα προσχήματα όσον αφορά την ερμηνεία του 144 άρθρου του κανονισμού της Βουλής για το αν απαιτούνται 120 απαιτούνται 151. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα είναι σε πολύ εύκολη θέση αν έρθουν όλοι οι μάρτυρες. Εγώ θεωρώ ότι η ηγεσία του Αρείου Πάγου από το 2022 μέχρι και σήμερα είναι μέρος του προβλήματος και της συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών. Θεωρώ ότι είναι σε συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Το λέω πολύ καθαρά αυτό. Και είναι ντροπή για τη Δικαιοσύνη και είναι ντροπή για τη Δημοκρατία αυτό το οποίο συμβαίνει».