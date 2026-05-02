Δεν κρατιόταν! Ο λόγος για τον Νικόλα Φαραντούρη και την προσχώρησή του στο ΠαΣοΚ το απόγευμα της Πέμπτης. Όπως μαθαίνω, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης σε σύσκεψη που είχε με στελέχη του την προηγούμενη μέρα της ανακοίνωσης ένταξης, ζήτησε να μην υπάρξουν σχετικές διαρροές στον Τύπο μέχρι την συνάντηση των δυο ανδρών, γράφει ο Βηματοδότης.

Όμως προχθές το πρωί, λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ν. Ανδρουλάκη, στη Χαρ. Τρικούπη, διαπίστωσαν ότι η είδηση της προσχώρησης του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικής επιλογής του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διεκδίκησε ανεπιτυχώς την αρχηγία του κόμματος, είχε διαρρεύσει παντού, όχι πάντως από τους συμμετέχοντες στην σύσκεψη.

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη, λίγο μετά άκουσαν πολλοί, έκπληκτοι τον ίδιο τον ευρωβουλευτή, να ανακοινώνει μόνος του ότι εντάσσεται στο ΠαΣοΚ, ενώ μετά από ώρες τον είδαμε να συναντά τον Ν. Ανδρουλάκη και να ακολουθούν οι καθιερωμένες φωτογραφίες και ανακοινώσεις.