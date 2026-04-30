Το πρώτο δεκάλεπτο είχε πολλά κοινά στοιχεία με το αντίστοιχο του πρώτου αγώνα την Τρίτη, αλλά η σημαντική διαφορά είχε να κάνει με το σκορ. Ο Παναθηναϊκος πέτυχε 24, η Βαλένθια 23 και έτσι όπως ξεκίνησε το ματς έδειχνε πως οι «πράσινοι» θα πάνε αναγκαστικά σε πιο γρήγορο τέμπο.

Επίσης, ο Οσμάν έγινε ο… Ναν της Τρίτης, κάνοντας εξαιρετική δουλειά με 7 πόντους και 5 ριμπάουντ στην πρώτη περίοδο.

Στη δεύτερη περίοδο οι ομάδες συνέχισαν κοντά στο σκορ, το οποίο ήταν σε υψηλά επίπεδα, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε απαντήσεις με Γκραντ, Λεσόρ και Χέιζ-Ντέιβις τις φορές εκείνες που η ισπανική ομάδα έδειχνε να έχει το μομέντουμ. Οι «πράσινοι» έκλεισαν το ημίχρονο με την ισχνή διαφορά του +1 (48-49), σε ένα ματς που κι αυτή τη φορά η Βαλένθια το πήγε στη σκληράδα της άμυνας, με πιο προσεκτικό και υπομονετικό μπασκετ σε σχέση με το Game 1 της Τρίτης.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε για τους πράσινους με 13/20 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 11/11 βολές, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 5 κλεψίματα, 4 λάθη και πρώτο σκόρερ τον Χέιζ-Ντέιβις, με 16 πόντους.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με την ίδια εικόνα, τον Αταμάν να ψάχνει το ιδανικό σχήμα (δοκίμασε και τρεις γκαρντ) και τη Βαλένθια να μη μπορεί να βρει την… ησυχία της, αφού οι «πράσινοι» είχαν γίνει στενός κορσές. Ακόμα και όταν οι «νυχτερίδες» έδειχναν ότι έχουν τη ψυχολογία παίρνοντας προβάδισμα 7 πόντων, ο «επτάστερος» και «επτάψυχος» το έφερε τούμπα και έκλεισε το +3 (71-74) με το εντυπωσιακό μακρινό μπάζερ-μπίτερ τρίποντο του Χουάντσο.

Στην τελευταία και κρίσιμη πια περίοδο, οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε… διαγωνισμό τριπόντων, με τους Ναν, Γκραντ και Οσμαν να «πυροβολάνε» και τη Βαλένθια να απαντά και αυτή με τον πιτσιρικά Ντε Λαρέα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν στη θέση του οδηγού, ήταν στο +6, 4 λεπτά πριν από το φινάλε και ήταν όλα στο χέρι του. Το θρίλερ, όμως, δεν είχε τελειωμό, αφού οι γηπεδούχοι βρήκαν απαντήσεις και το έφεραν στα ίσια (92-92) 1’53” πριν το τέλος κι αφού η ελληνική ομάδα ήταν άστοχη σε τρεις σερί επιθέσεις.

Οι «πράσινοι» έμοιαζαν εγκλωβισμένοι επιθετικά, ψάχνοντας σκορ, την ώρα που η Βαλένθια πήγε στο +3 (95-92) με τρίποντο του Τέιλορ. Ο Οσμαν ήταν αυτός που «ξεκλείδωσε» τον Παναθηναϊκό με μπάζερ-μπίτερ, απίθανο, τρίποντο για το 95-95, με το φινάλε και στο Game 2 να είναι συγκλονιστικό!

Ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία επίθεση στα χέρια του και θα μπορούσε να πάρει το ματς, αλλά ο Ναν αστόχησε και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Στην παράταση ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με εξαιρετικές άμυνες, αλλά δεν έβρισκε σκορ, σε ένα παιχνίδι που ήταν πλέον στην κόψη του ξυραφιού. Η Βαλένθια προηγήθηκε 102-99 μετά το κάρφωμα του Ναν που είχε δώσει το προβάδισμα, ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με τρίποντο για το 102-102!

Ένα τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις κι ένα καλάθι του Μοντέρο διαμόρφωσαν το 105-105, με τον Παναθηναϊκό να έχει την τελευταία επίθεση, 5 δευτερολέπτων, για να κάνει αυτό που δεν έκανε στην κανονική διάρκεια: να πάρει τη νίκη. Ο απίθανος, ο τρομερός Χέιζ-Ντέιβις το πήρε πάνω του και με σουτ έκανε το 105-107 και το 0-2 στο Game 2 της σειράς!