Η Disney+ εισέρχεται για πρώτη φορά στον χάρτη των ζωντανών μεταδόσεων του UEFA Champions League. Η αμερικανική πλατφόρμα αναδεικνύεται σε προτιμώμενο υποψήφιο σε σειρά ευρωπαϊκών αγορών για τον κύκλο 2027-31, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική στροφή των streaming υπηρεσιών προς το ποδόσφαιρο κορυφαίου επιπέδου και την αυξανόμενη ζήτηση για τα premium αθλητικά δικαιώματα.

Είναι η πρώτη φορά που ο αμερικανικός κολοσσός επενδύει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, αποδεικνύοντας την ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση που έχει το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming.

Η επίσημη ανακοίνωση των νικητών του διαγωνισμού αναμένεται από την UC3, την κοινοπραξία της UEFA και του οργανισμού European Football Clubs, που διαχειρίζεται το εμπορικό κομμάτι των διοργανώσεων αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian. Η Disney έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του προτιμώμενου πλειοδότη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες -μεταξύ των οποίων θεωρείται βέβαιο ότι βρίσκεται η Σουηδία- μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για 19 τηλεοπτικές αγορές.

Οικονομική εκτόξευση των δικαιωμάτων

Η UEFA και η UC3 συνεχίζουν να πετυχαίνουν εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα.

Μετά την αύξηση των εσόδων κατά 20% έως 30% στις πέντε μεγάλες αγορές (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) κατά τον περσινό διαγωνισμό, ο τρέχων γύρος πωλήσεων πέτυχε περαιτέρω ανάπτυξη με διψήφια ποσοστά. Συνολικά, η UEFA εκτιμά ότι η αξία των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων θα ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ αναμένει επιπλέον έσοδα άνω του 1 δισ. ευρώ από εμπορικές συμφωνίες.

Ο πρόσφατος διαγωνισμός αφορούσε τα δικαιώματα σε μια σειρά χωρών, όπως: Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Κεντρική Αμερική, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Μεξικό, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Νότια Αμερική, Σουηδία και Ελβετία.

Η νέα εποχή των αθλητικών μεταδόσεων

Η κίνηση της Disney έρχεται σε συνέχεια της εισόδου της Paramount+ στο Champions League, η οποία απέκτησε δικαιώματα για τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία τον περασμένο Νοέμβριο.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική από τις ομάδες και τα εθνικά πρωταθλήματα, καθώς υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ποδοσφαιρικό περιεχόμενο.

Το σημαντικότερο είναι πως η είσοδος αυτών των «παικτών» δεν αποσπά πόρους από τους παραδοσιακούς κατόχους δικαιωμάτων, όπως το Sky Sports, το TNT Sports ή το DAZN, αλλά ανοίγει νέες πηγές εσόδων και διευρύνει το κοινό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.