Το ξεκίνημα του αγώνα έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις των Πειραιωτών. Με το «καλημέρα», ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 8-2, όμως η Μονακό δεν παραδόθηκε αμαχητί. Εκμεταλλευόμενη την ευστοχία της από την περιφέρεια, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς κατάφερε να προσπεράσει προσωρινά (19-20 στο 6’).

Εκεί όμως, ανέλαβε δράση ο Σάσα Βεζένκοβ. Με μια κυριαρχική εμφάνιση, ο ηγέτης του Ολυμπιακού φόρτωσε το καλάθι των Μονεγάσκων με 13 πόντους μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο, οδηγώντας την ομάδα του στο 28-23.

Επιμέρους 23-4 και… πρόωρο νοκ-άουτ

Αυτό που συνέβη στη δεύτερη περίοδο δεν είχε προηγούμενο. Με τον Εβάν Φουρνιέ να δίνει το σύνθημα (35-25 στο 23’), ο Ολυμπιακός πάτησε το γκάζι και εξαφανίστηκε. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν τρομερή ενέργεια στην άμυνα και με ένα επιμέρους σκορ 23-4, μετέτρεψαν το ντέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο. Το 59-31 του ημιχρόνου δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης για το ποιος ήταν το αφεντικό στο παρκέ.

Η κατάρρευση της Μονακό και το rotation του Μπαρτζώκα

Το δεύτερο μέρος βρήκε τη Μονακό σε κατάσταση σοκ. Η απουσία του τραυματία Τάις, σε συνδυασμό με την αποβολή του Μάικ Τζέιμς, αφαίρεσαν κάθε ελπίδα επιστροφής για τους φιλοξενούμενους. Ο Ολυμπιακός, χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει στροφές, διατήρησε με άνεση τη διαφορά ασφαλείας (72-53 στο 30’).

Στην τελευταία περίοδο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να ανοίξει το rotation, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής και ξεκουράζοντας τους βασικούς του. Παρά τις αλλαγές, ο ρυθμός δεν έπεσε, με το τελικό 94-64 να αντικατοπτρίζει πλήρως την χαοτική διαφορά των δύο ομάδων στο Game 2.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο Μόντε Κάρλο, με τον Ολυμπιακό να απέχει μόλις μία νίκη από το μεγάλο ραντεβού του Final Four.

Τα 10λεπτα: 28-23, 59-31, 72-53, 94-64.