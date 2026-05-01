«Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό ΥΠΕΞ για την επιχείρηση μεταφοράς και διαχείρισης των επιβαινόντων του στολίσκου, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Αθερινόλακκου, στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από την ισραηλινή επέμβαση που σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού.

Συνολικά 175 ακτιβιστές, διαφορετικών εθνικοτήτων, μεταφέρθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Κρήτη, με τις ελληνικές αρχές να έχουν αναλάβει τον συντονισμό της υποδοχής, της προσωρινής φιλοξενίας και της επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Σήμερα το πρωί 176 πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμμετείχαν στον Global Sumud Flotilla αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτη. Από αυτούς, 31 μεταφέρθηκαν για πρώτες βοήθειες στο Γ.Ν. Κέντρο Υγείας Σητείας και οι υπόλοιποι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από όπου με ευθύνη των οικείων αλλοδαπών προξενικών αρχών ξεκίνησε η σταδιακή αναχώρησή τους από την Ελλάδα.

Τον συντονισμό της επιχείρησης είχε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το ΓΕΕΘΑ και την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, υπήρξε διαρκής επικοινωνία με ξένες διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα και τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε με ομολόγους του, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Ελλάδα για την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής.

Υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, η Ελληνική Πολιτεία ανέλαβε με υπευθυνότητα το ανθρωπιστικό έργο της υποδοχής των συμμετεχόντων στον Global Sumud Flotilla, με αποκλειστικό μέλημα την ασφάλεια και την προστασία τους».

Το χρονικό της άφιξης του Global Sumud Flotilla

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το neakriti.gr, οι επιβαίνοντες, άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό προς τα νότια παράλια της Κρήτης και συγκεκριμένα στον Αθερινόλακκο, όπου τους αναμένουν λεωφορεία για τη συνέχιση της μετακίνησής τους. Όπως αναφέρουν ίδιες πηγές, ο τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό τον συνεχή συντονισμό των αρχών.