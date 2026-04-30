Συνεχίζουν προκλητικά οι Ισραηλινοί, μετά το ρεσάλτο, την περασμένη νύχτα στη Global Sumud Flotilla, εκθέτοντας και την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία το Τελ Αβίβ φαίνεται πως συνεργάζεται στο πλαίσιο της καταδικαστέας εφόδου στον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη χειμαζόμενη Γάζα, σε διεθνή ύδατα, μεταξύ Κρήτης και Κυθήρων.

Με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ ευχαρίστησε τη χώρα μας για τη συνδρομή της, ανακοινώνοντας πως οι 175 προσαχθέντες ακτιβιστές από τα πλοία του στολίσκου θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού. Δε διστάζει μάλιστα να αιτιολογήσει την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla ως αντίδραση στις «προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

So far, Israel – through the IDF – has successfully blocked attempts to breach the lawful naval blockade on Gaza and the arrival of vessels from the provocative flotilla, including last night.

All participants in the provocative flotilla who were taken off the vessels were taken… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 30, 2026

Η δήλωση του ΥΠΕΞ του Ισραήλ

«Έως στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων – έχει ματαιώσει με επιτυχία προσπάθειες άρσης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον προκλητικό στολίσκο που αποβιβάστηκαν από τα σκάφη αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς.

Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου στο ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική παραλία τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο. Καλούμε όλους όσους δεν ενδιαφέρονται για προκλήσεις αλλά για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – να το πράξει μέσω του BOP (Συμβούλιο της Ειρήνης), το οποίο δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για το θέμα σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα».

Νωρίτερα πάντως, επιχειρώντας να δικαιολογήσει την απουσία αντίδρασης από την Αθήνα παρά τις εκκλήσεις για παρέμβαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επικαλεστεί το γεγονός ότι η θαλάσσια περιοχή, όπου εκτυλίχθηκε η ισραηλινή επίθεση, αποτελούσε διεθνή ύδατα και βρισκόταν εκτός ελληνικής δικαιοδοσίας.

Σημειώνεται ότι οργανώσεις, κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και η ιταλική κυβέρνηση, καταδίκασαν την κατάσχεση των πλοιαρίων, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των ακτιβιστών.

Αυτήν την ώρα, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές ελληνικές πόλεις, με την κινητοποίηση στην Αθήνα να λαμβάνει χώρα έξω από το υπουργείο Εξωτερικών.

Αιχμές από το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη «Flotilla»

Με μια σκληρή ανάρτηση το Συμβούλιο Ειρήνης υπό τον Τραμπ (Board of Peace – BoP) σχολιάζει τον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα. Σε ανάρτησή του στο X, εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικό απέναντι στην πρωτοβουλία της Flotilla, κάνοντας λόγο για «υποκριτικό ακτιβισμό τύπου Πλοίο της Αγάπης» και αμφισβητώντας τα κίνητρα των συμμετεχόντων.

«Είναι δυσάρεστο να εκμεταλλεύεται κανείς τη δυστυχία των ανθρώπων για να χτίσει το προφίλ του στα social media», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με το Συμβούλιο να καλεί τους ενδιαφερόμενους να στηρίξουν τα επίσημα κανάλια βοήθειας.

Since the ceasefire last October, the Board of Peace has SIGNIFICANTLY scaled up support for the people of Gaza. Food aid is reaching 3 times more people than before. Hamas’ theft of aid has dwindled from 90% to less than 1%. According to the United Nations, nutrition has… — Board of Peace (@BoardOfPeace) April 30, 2026

Όπως υποστηρίζει, από την εκεχειρία του Οκτωβρίου έχει «αυξήσει σημαντικά» την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, σημειώνοντας ότι η επισιτιστική βοήθεια φτάνει πλέον σε τριπλάσιο αριθμό ανθρώπων σε σχέση με πριν. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η «κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς έχει μειωθεί από το 90% σε λιγότερο από 1%, ενώ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η διατροφική κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά.