Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την ευστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε ανοιχτά της Κρήτης, όπου ισραηλινές δυνάμεις επιχείρησαν κατά σκαφών του διεθνούς στολίσκου «Global Sumud Flotilla».

Η Αθήνα, κινούμενη με γνώμονα τον θεσμικό της ρόλο ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, παρενέβη άμεσα, ζητώντας την αποκλιμάκωση της έντασης και την τήρηση των διεθνών κανόνων.

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου

Το υπουργείο Εξωτερικών απευθύνει σαφές μήνυμα προς όλες τις πλευρές, ζητώντας «αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου». Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται η ανάγκη πιστής εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας αλλά και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, καθώς η επιχείρηση έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα.

Η διπλωματική πρωτοβουλία της Αθήνας

Στο πλαίσιο της παρέμβασής της, η Ελλάδα ζήτησε επίσημα από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα μας προσέφερε τις «καλές της υπηρεσίες» για την εκτόνωση της κρίσης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να υποδεχθεί στο ελληνικό έδαφος τους επιβαίνοντες του στολίσκου. Στόχος της Αθήνας είναι να διασφαλιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια και η ασφαλής επιστροφή των πολιτών στις χώρες καταγωγής τους.

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις – Κλιμάκιο του ΥΠΕΞ στο σημείο άφιξης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ισραηλινή πλευρά για τον συντονισμό της ασφαλούς αποβίβασης των επιβαινόντων σε ελληνικό λιμένα.

Για τον σκοπό αυτό:

Ειδικό κλιμάκιο του υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει ήδη στο σημείο όπου αναμένεται να καταπλεύσουν τα σκάφη.

Συντονισμός συναρμόδιων αρχών: Ελληνική Ακτοφυλακή και αστυνομικές αρχές βρίσκονται επί ποδός.

Ενημέρωση ξένων πρεσβειών: Οι προξενικές αρχές των χωρών, υπήκοοι των οποίων συμμετέχουν στον στολίσκο, ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις και τις απαραίτητες ενέργειες επαναπατρισμού.

Η εξέλιξη της επιχείρησης παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση, καθώς η Αθήνα επιδιώκει να αποτρέψει οποιαδήποτε περαιτέρω ανάφλεξη σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

«Ανεπίτρεπτο και εξευτελιστικό»

Την ίδια ώρα, με μια ανακοίνωση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το «Global Sumud Flotilla» κατηγορεί το ελληνικό κράτος για τη στάση του.

«Θεωρούμε ανεπίτρεπτο και εξευτελιστικό για το ελληνικό κράτος να δεχτεί αδιαμαρτύρητα το ισραηλινό πλοίο που απήγαγε σε διεθνή ύδατα τα πληρώματά μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Ελλάδα συνεργάζεται στην παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Οι διοργανωτές της αποστολής δεν περιορίζονται στην κριτική, αλλά προχωρούν σε συγκεκριμένα αιτήματα προς τις ελληνικές δικαστικές και λιμενικές αρχές: