Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση μεταφοράς και διαχείρισης των επιβαινόντων του στολίσκου Global Sumud Flotilla, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του Αθερινόλακκου, στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από την ισραηλινή επέμβαση που σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού.

Συνολικά 175 ακτιβιστές, διαφορετικών εθνικοτήτων, μεταφέρθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Κρήτη, με τις ελληνικές αρχές να έχουν αναλάβει τον συντονισμό της υποδοχής, της προσωρινής φιλοξενίας και της επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το neakriti.gr, οι επιβαίνοντες, άνδρες και γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό προς τα νότια παράλια της Κρήτης και συγκεκριμένα στον Αθερινόλακκο, όπου τους αναμένουν λεωφορεία για τη συνέχιση της μετακίνησής τους. Όπως αναφέρουν ίδιες πηγές, ο τελικός προορισμός τους είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό τον συνεχή συντονισμό των αρχών.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες Πέμπτη (30/4) επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από τον στολίσκο, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

Υπενθυμίζεται ότι είχε σημειωθεί ρεσάλτο του Ισραήλ σε πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης, σε θαλάσσια περιοχή εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης (SAR).