Σε βασικό καταλύτη ανάπτυξης και όχι απλώς… μια συμπληρωματική πηγή εσόδων εξελίσσεται ο τουρισμός για την αθηναϊκή εστίαση και όχι μόνο. «Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι αυτή τη στιγμή η εστίαση στην Αθήνα αναπνέει χάρη στον τουρισμό», επισημαίνουν χαρακτηριστικά παράγοντες του κλάδου, τονίζοντας μάλιστα πως αν κάτι κρατά σήμερα όρθιο τον κλάδο, δεν είναι η εσωτερική κατανάλωση, ούτε η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους αλλά τα εκατομμύρια επισκέπτες που έρχονται κάθε χρόνο στην χώρα.

Η τουριστική άνθηση της Αθήνας και η εστίαση

Είναι ενδεικτικό ότι ενώ πριν από μία δεκαετία ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που υποδέχθηκε η πρωτεύουσα δεν ξεπερνούσε τα 2,5 εκατομμύρια, το 2024 έφτασε να φιλοξενήσει κοντά στα 8 εκατομμύρια, ενώ η ανοδική τάση συνεχίζεται και πλέον εκτιμάται ότι θα πλησιάσει σύντομα τα 10 εκατομμύρια.

Ο πρόεδρος της Optima Bank, Γιώργος Τανισκίδης μιλώντας πρόσφατα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μπλε Κέδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της τουριστικής κίνησης, με δεδομένο και το δυναμικό ξεκίνημα το πρώτο τρίμηνο του έτους (άνοδος πάνω από 44%). Δεν απέκλεισε δε το ενδεχόμενο οι συνολικές διεθνείς αφίξεις φέτος να φθάσουν τα 40 εκατομμύρια από 38 εκατομμύρια πέρυσι παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μπαράζ επενδύσεων με το βλέμμα στον τουρισμό

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η ελληνική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο έντονης επενδυτικής κινητικότητας, όπου διεθνείς κολοσσοί αλλά και εγχώριοι παίκτες σπεύδουν να πάρουν θέση. Χαρακτηριστικό του μομέντουμ που αναπτύσσεται είναι οι κινήσεις διεθνών brands που επανατοποθετούνται στο κέντρο της πόλης, όπως τα Friday’s που μετακόμισαν σε άλλο χώρο στο Κολωνάκι αλλά και η πρόθεση σύμφωνα με πληροφορίες και άλλων γνωστών διεθνών ονομάτων να αποκτήσουν παρουσία στην χώρα μας, με ειδικά format και concept.

Στο παιχνίδι φυσικά μπαίνουν και οι ελληνικοί όμιλοι εστίασης, όπως ο όμιλος Καστελόριζο που διεύρυναν το αποτύπωμά τους, πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και μεμονωμένοι επιχειρηματίες, οι οποίοι φλερτάρουν με νέα ανοίγματα καταστημάτων.

«Παρά τα γεμάτα τραπέζια, η ανάγκη για μείωση του ΦΠΑ παραμένει επιτακτική», σημειώνουν παράγοντες της εστίασης

Η Στοά Αρσακείου και το στοίχημα της αναγέννησης

Στην άνθηση του αθηναϊκού τουρισμού ποντάρουν και οι εμπνευστές της αναγέννησης της Στοάς Αρσακείου, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της το αμέσως επόμενο διάστημα. Με το project «ΣΤΟΑ», η Legendary Foods, υπό τον Παναγιώτη Τριανταφυλλόπουλο, ανέλαβε τη μίσθωση και την αξιοποίηση του χώρου για 35+2 χρόνια, με στόχο να δημιουργήσει έναν νέο γαστρονομικό και πολιτιστικό προορισμό.

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν οι 17 εταιρείες και concepts που θα στελεχώσουν τη νέα Στοά, με σαφή στόχο να μετατραπεί σε βασικό προορισμό όχι μόνο για τους Αθηναίους αλλά και για τους ξένους επισκέπτες. Το Lidl House Athens είναι ένας από τους 17 συνεργάτες του οικοσυστήματος ΣΤΟΑ. Πρόκειται για έναν πρωτοποριακό χώρο 670 τ.μ. που δημιούργησε η Lidl Ελλάς, αφιερωμένου στην ελληνική γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και τη βιωματική εκπαίδευση.

Το ΦΠΑ… στο τραπέζι

Η επενδυτική κινητικότητα δεν γίνεται μέσα σε ένα ανέφελο περιβάλλον για την εστίαση. Τουναντίον. Όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι επιχειρήσεις «καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη μεγάλη ζήτηση και τα δυσθεώρητα κόστη. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και η αύξηση του μισθολογικού κόστους δημιουργούν μια μέγγενη στα περιθώρια κέρδους. «Παρά τα γεμάτα τραπέζια, η ανάγκη για μείωση του ΦΠΑ παραμένει επιτακτική, ώστε να διατηρηθεί πρώτον η βιωσιμότητα και στη συνέχεια η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής εστίασης σε ένα περιβάλλον διεθνών πιέσεων», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Πηγή: ot.gr