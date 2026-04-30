Την Παρασκευή ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη.

Θα κυριαρχήσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και πολύ ισχυροί άνεμοι σε εντάσεις 7-8 μποφόρ. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές περιμένουμε σε όλη τη χώρα και από το μεσημέρι πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική-νότια Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα.

Απότομο κρύο μέχρι την Κυριακή

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως και 10 βαθμούς, συγκριτικά με τα ανοιξιάτικα επίπεδα των προηγούμενων ημερών και θα φτάσει το μεσημέρι τους 10-16 στα βόρεια, 15-18 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 19 στα δυτικά και σχετικά υψηλότερες θα παραμείνουν στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα με 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί μέχρι 6, και στο Αιγαίο 7 και 8 μποφόρ.

Στην Αττική θα έχουμε μουντό καιρό, με συννεφιά και κατά διαστήματα θα ψιχαλίζει ή θα βρέχει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-16 βαθμούς, βορειοανατολικοί οι άνεμοι 5-7 μποφόρ.

Αντίστοιχα και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται πυκνή συννεφιά και βροχές καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-15 βαθμούς, με βόρειους ανέμους μέχρι 4, το πρωί 5 μποφόρ.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Το Σάββατο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Κυριακή, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Με ζέστη η νέα εβδομάδα

Την Δευτέρα, ο καιρός παρουσιάζει βελτίωση. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.