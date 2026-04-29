Μπορεί ο καιρός τις τελευταίες μέρες να δείχνει ότι η άνοιξη έχει μπει για τα καλά, έρχεται όμως ένα ψυχρό διάλειμμα που θα θυμίσει χειμώνα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια η ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ», καταιγίδες ακόμη και χιόνια.

Η αλλαγή του καιρού θα γίνει από αύριο Πέμπτη 30/4, με την πιο κρύα μέρα να είναι το Σάββατο για την Αττική και το θερμόμετρο να φτάνει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Οι βροχές θα πλήξουν κυρίως τα βόρεια και ανατολικά της χώρας, ενδεχομένως και την Κρήτη. «Από Δευτέρα επιστροφή στην άνοιξη» λέει ο μετεωρολόγος.

Κολυδάς: Τα πάνω κάτω

Για την απότομη αλλαγή του καιρού κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο X και ο Θοδωρής Κολυδάς. Όπως μας υπενθυμίζει ο γνωστός μετεωρολόγος υπήρξαν χρονιές, όπως το 2021 που το θερμόμετρο στην Κρήτη έδειξε 37,3°C και άλλες, όπως το 1970, που καταγράφηκαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα.

«Δεν έλειψαν βέβαια και τα χιόνια αρχές Μαΐου το 1989 και 1995 στη Φλώρινα, αλλά και στο Χορτιάτη στις 5 Μαΐου το 1995» αναφέρει χαρακτηριστικά.

“ΤΑ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ”

Η Πρωτομαγιά στην Ελλάδα δεν έχει έναν σταθερό καιρικό χαρακτήρα. Μπορεί να θυμίσει προχωρημένη άνοιξη ή ακόμη και αρχές καλοκαιριού, όπως το 2021 με τους 37,3°C στην Κρήτη, αλλά μπορεί και να συνοδευτεί από πολύ ψυχρές αέριες μάζες, όπως στις αρχές Μαΐου 1970,… pic.twitter.com/8u7Q9NdGg8 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) April 28, 2026

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Πέμπτη 30 Απριλίου

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές

καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρας τους 21 με 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά και την νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 1η Μαΐου

Αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες

καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Σάββατο 2 Μαΐου

Στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες

καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 3 Μαΐου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά. Σταδιακη βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.