Μια εβδομάδα με έντονες καιρικές αντιθέσεις βρίσκεται προ των πυλών για την Ελλάδα, με το σκηνικό να θυμίζει χειμώνα. Αρχικά, ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια, με καταιγίδες και ισχυρά φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο της πρόγνωσης έρχεται λίγες ημέρες αργότερα, καθώς η Πρωτομαγιά φαίνεται να συνοδεύεται από μια αιφνίδια εισβολή ψυχρών αερίων μαζών, σύμφωνα με το MeteoWeb.

«Εκρηκτικές» καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, ένα ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, προκαλώντας έντονα φαινόμενα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Την ίδια στιγμή, ένας βαθύς αυλώνας από τα βόρεια αναμένεται να κινηθεί προς τα Βαλκάνια, μεταφέροντας ψυχρές αέριες μάζες που θα αλλάξουν ριζικά το σκηνικό.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και στη χώρα μας, με συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά αρχές Μαΐου.

Καταιγίδες και έντονα φαινόμενα πριν την «ψυχρή εισβολή»

Το πρώτο κύμα της μεταβολής θα εκδηλωθεί με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να είναι έντονες. Η αστάθεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό των ημερών, με εναλλαγές στον καιρό και τοπικά ισχυρά φαινόμενα. Η εικόνα αυτή δεν είναι ασυνήθιστη για την εποχή, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια των φαινομένων δημιουργούν προβληματισμό.

Η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών από τον Βορρά, οι οποίες θα συγκρουστούν με τις ήδη θερμές μάζες της Μεσογείου, αναμένεται να δημιουργήσει «εκρηκτικές» καταιγίδες.

Τα κύρια χαρακτηριστικά μέχρι την Πέμπτη θα είναι:

Ισχυρές βροχοπτώσεις και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα (κεραυνοί).

Μεταφορά σκόνης, η οποία σε συνδυασμό με τις βροχές θα δημιουργήσει το φαινόμενο της λασποβροχής, περιορίζοντας την ορατότητα και επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

Πρωτομαγιά με παγωνιά;

Το δεύτερο και πιο εντυπωσιακό στάδιο της μεταβολής αναμένεται την 1η Μαΐου, όταν η κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών από τη βόρεια και ανατολική Ευρώπη θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Η ψυχρή αυτή εισβολή, που ήδη έχει προκαλέσει ακόμη και χιονοπτώσεις σε περιοχές της Ρωσίας για την εποχή, κατευθύνεται προς τα Βαλκάνια και ενδέχεται να επηρεάσει και την Ελλάδα.

Ειδικότερα, η πολική αέρια μάζα αναμένεται να κατηφορίσει ταχύτατα προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα. Αυτή η «πολική βόμβα» θα προκαλέσει:

Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας: Ο υδράργυρος αναμένεται να κάνει «βουτιά» ακόμα και 10-12 βαθμών Κελσίου, φέρνοντας κρύο που παραπέμπει σε μέρες Φεβρουαρίου.

Χιόνια στα ορεινά: Δεν αποκλείεται να δούμε χιονοπτώσεις όχι μόνο στα βόρεια, αλλά και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Θυελλώδεις βοριάδες: Οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν σημαντικά, καθιστώντας τις μετακινήσεις με πλοία δύσκολες.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη τάση για έναν θερμότερο από τα κανονικά Μάιο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως δείχνουν μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Αυτό δείχνει τη μεγάλη μεταβλητότητα της εποχής, όπου σύντομα κύματα ψύχους μπορούν να «σπάσουν» τη συνολική εικόνα ενός πιο θερμού μήνα.

Από καταιγίδες και ανοιξιάτικη αστάθεια, μέχρι απότομη πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές ψυχρές συνθήκες, ο καιρός επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η άνοιξη μπορεί να κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τίποτα δεν θα θυμίζει τη σταθερότητα που πολλοί περιμένουν από τις αρχές Μαΐου.

Συναγερμός για την αγροτική παραγωγή

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός των ειδικών αφορά τον παγετό που μπορεί να σημειωθεί τις νυχτερινές ώρες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Με την ανθοφορία να βρίσκεται στο απόγειό της, μια τέτοια θερμοκρασιακή πτώση στα τέλη Απριλίου και τις αρχές Μαΐου μπορεί να αποβεί μοιραία για τις καλλιέργειες, προκαλώντας ολοκληρωτικές καταστροφές σε οπωροφόρα και αμπέλια.

Οι μετεωρολόγοι συνιστούν στους πολίτες να παρακολουθούν τα τακτικά δελτία, καθώς η δυναμική αυτής της ψυχρής εισβολής ενδέχεται να φέρει εκπλήξεις ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται «προστατευμένες». Η άνοιξη φέτος δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο, υπενθυμίζοντας ότι ο καιρός παραμένει απρόβλεπτος μέχρι την τελευταία στιγμή.