Ενώ το ημερολόγιο δείχνει το τέλος της άνοιξης και η φύση βρίσκεται σε πλήρη ανθοφορία, ο καιρός στην ευρωπαϊκή ήπειρο ετοιμάζεται για μια βίαιη «επιστροφή» στον χειμώνα. Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του διεθνούς μετεωρολογικού δικτύου Severe Weather Europe, ένας πανίσχυρος «Εμποδιστής Ωμέγα» (Omega Block) πρόκειται να διοχετεύσει αρκτικές αέριες μάζες απευθείας στην καρδιά της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την καλλιεργητική περίοδο του 2026.

Τι είναι ο «Εμποδιστής Ωμέγα»

Το φαινόμενο ονομάζεται έτσι λόγω του σχήματος που παίρνει ο αεροχείμαρρος (jet stream) στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, θυμίζοντας το ελληνικό γράμμα Ω. Σε αυτή τη διάταξη, ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων (αντικυκλώνας) πλαισιώνεται από δύο συστήματα χαμηλών πιέσεων. Αυτό το «τείχος» υψηλής πίεσης αναγκάζει τις ψυχρές μάζες από τον Βόρειο Πόλο να κατηφορίσουν προς τα νότια, εγκλωβίζοντάς τις πάνω από συγκεκριμένες περιοχές για αρκετές ημέρες.

Η «κάθοδος» του πολικού ψύχους

Η ανάλυση του Marko Korosec προειδοποιεί για μια σπάνια, για την εποχή, εισβολή αρκτικού ψύχους. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να σημειώσουν ελεύθερη πτώση, με αποκλίσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 10-15°C κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Καταστροφικός Παγετός: Η μεγαλύτερη απειλή αφορά τον αγροτικό τομέα. Ο παγετός που θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες μπορεί να αποβεί μοιραίος για τις ανθισμένες καλλιέργειες και τα οπωροφόρα δέντρα.

Χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα: Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανότητα χιονοστρώσεων όχι μόνο στα βουνά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στην Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Θυελλώδεις βοριάδες: Η έντονη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει ισχυρούς βόρειους ανέμους, ενισχύοντας την αίσθηση του ψύχους (wind chill).

Επιπτώσεις στην Ελλάδα

Η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της συγκεκριμένης ψυχρής εισβολής, ωστόσο δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από το φαινόμενο του Ωμέγα εμποδιστή. Παρότι δεν αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα που πλήττουν την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η μεταβολή του καιρού θα είναι αισθητή.

Από τα μέσα της εβδομάδας έως και την Πρωτομαγιά, ψυχρότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τα Βαλκάνια, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας και στη χώρα μας σε επίπεδα χαμηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή. Οι πιο έντονες επιπτώσεις αναμένονται στη βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών, ασθενών παγετών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Ταυτόχρονα, η αστάθεια θα ενισχυθεί, με βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, χωρίς όμως να αγγίξει ακραίες τιμές.

Η σημασία της πρόγνωσης

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοια επεισόδια όψιμου ψύχους γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα λόγω της κλιματικής κρίσης. Καθώς οι χειμώνες γίνονται ηπιότεροι, η φύση «ξυπνά» νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι όψιμοι παγετοί του Απριλίου και του Μαΐου να βρίσκουν τα φυτά σε ευάλωτο στάδιο, προκαλώντας ολοκληρωτικές καταστροφές στην παραγωγή και αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.