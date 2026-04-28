Η σειρά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μονακό για τα playoffs της EuroLeague κρίνεται στις τρεις νίκες. Μετά το πρώτο ματς επί ελληνικού εδάφους θα ακολουθήσει το Game 2 το οποίο θα διεξαχθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 21.45 και πάλι στο ΣΕΦ.

Στη συνέχεια η σειρά θα μεταφερθεί στο Πριγκιπάτο. Το τρίτο ματς θα γίνει στο Μονακό στις 5 Μαΐου με το τζάμπολ να έχει οριστεί στις 20.45. Εφόσον χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι αυτό θα γίνει δύο ημέρες αργότερα και πάλι στην έδρα των Μονεγάσκων.

Εάν ούτε και στο τέταρτο παιχνίδι δεν κριθεί η πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, τότε το πέμπτο ματς θα γίνει στο ΣΕΦ στις 12 ή 13 Μαΐου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της σειράς