Μια απίστευτη επιχείρηση διάσωσης, που εκτείνεται από τις ζούγκλες της Κολομβίας μέχρι τα υπερσύγχρονα καταφύγια της Ινδίας, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ινδός μεγιστάνας Άναντ Αμπάνι, γιος του πλουσιότερου ανθρώπου στην Ασία, κατέθεσε μια επίσημη και γενναιόδωρη πρόταση στην κυβέρνηση της Κολομβίας: να υιοθετήσει και να μεταφέρει στο προσωπικό του καταφύγιο τους 80 «ιπποπόταμους της κοκαΐνης».

Πρόκειται για τα ζώα που κάποτε αποτελούσαν το καμάρι του ιδιωτικού ζωολογικού κήπου του Πάμπλο Εσκομπάρ και σήμερα απειλούνται με ευθανασία. Με τη φράση «στα ζώα βλέπω τον Θεό», ο Αμπάνι προσφέρει μια λύση εφ’ όρου ζωής, μετατρέποντας μια περιβαλλοντική κρίση στην πιο ακριβή επιχείρηση φιλοζωίας του αιώνα.

Η κληρονομιά του Εσκομπάρ

Οι ιπποπόταμοι αυτοί είναι απόγονοι των ζώων που εισήγαγε παράνομα στην Κολομβία τη δεκαετία του 1980 ο Πάμπλο Εσκομπάρ.

Ο διαβόητος βαρώνος των ναρκωτικών ήθελε να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους στη Λατινική Αμερική. Μετά τον θάνατό του, τα ζώα αφέθηκαν ελεύθερα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να εκτοξευθεί σήμερα σε περίπου 160 άτομα, απειλώντας το τοπικό οικοσύστημα και τα ιθαγενή είδη αναφέρει το CNN.

«Ζωντανά όντα με συναισθήματα»

Ο Αμπάνι ζήτησε από την κυβέρνηση της Κολομβίας να επανεξετάσει την απόφασή της για θανάτωση των ζώων. «Αυτοί οι 80 ιπποπόταμοι δεν επέλεξαν πού θα γεννηθούν, ούτε δημιούργησαν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τώρα», έγραψε στα social media, τονίζοντας ότι αν υπάρχει η δυνατότητα για μια ανθρώπινη λύση, είναι ευθύνη όλων να την επιδιώξουν.

Vantara: Ένας «ναός» για τα ζώα

Η πρόταση αφορά τη μεταφορά των ζώων στο κέντρο διατήρησης Vantara, στην πόλη Τζαμναγκάρ της Ινδίας. Το κέντρο, που ίδρυσε ο Αμπάνι, φιλοξενεί περισσότερα από 150.000 ζώα.

«Είμαστε διατεθειμένοι να τους προσφέρουμε φροντίδα εφ’ όρου ζωής σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να αντανακλά το φυσικό τους βιότοπο», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Vantara, Vivaan Karani, σε επιστολή του προς την Υπουργό Περιβάλλοντος της Κολομβίας, Ιρένε Βέλεζ Τόρες.

Το πρόβλημα των χωροκατακτητικών ειδών

Η υπουργός Βέλεζ εξήγησε ότι η απόφαση για τη θανάτωση 80 δειγμάτων ελήφθη λόγω της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης του είδους στη λεκάνη του ποταμού Μαγκνταλένα.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχουν τουλάχιστον 500 ιπποπόταμοι, οι οποίοι θα καταστρέψουν το οικοσύστημα και θα εκτοπίσουν είδη όπως ο μανάτος και η ποταμοχελώνα.

Ποιος είναι ο Άναντ Αμπάνι

Ο ιδρυτής του Vantara είναι γνωστός για τη λατρεία του στα ζώα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Στα ζώα βλέπω τον Θεό και το Vantara είναι ένας ναός». Ο Αμπάνι βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημοσιότητας το 2024, λόγω του μυθικού γάμου του με τη Ράντικα Μέρτσαντ, οι εορτασμοί του οποίου διήρκεσαν μήνες και κόστισαν εκατομμύρια.