Κατά την επίσκεψη του βασιλέως Καρόλου στις ΗΠΑ η ρητορική του αναμένεται να επικεντρωθεί σε μια διασκέδαση ορισμένων διαβόητων αφορισμών του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον θεσμών του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε πει για τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ότι «δεν είναι ο Τσόρτσιλ», τότε κατά μια έννοια η αποστολή του Βρετανού μονάρχη θα είναι να επιβεβαιώσει τη διαχρονική αξία της ειδικής σχέσης, για την οποία είχε εργαστεί τόσο εντατικά ο Ουίνστον Τσόρτσιλ εν μέσω ενός παγκοσμίου πολέμου.

Παιχνίδια εξουσίας και το φάντασμα των Φόλκλαντ

Παρομοίως, αν ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «παιχνιδάκια» τα όπλα του Βρετανικού Ναυτικού, ο Κάρολος αναμένεται να υπερασπιστεί την αξία του Βρετανικού Ναυτικού όπου είχε και ο ίδιος περήφανα υπηρετήσει. Ως σύμπτωμα της κρίσης αναφέρεται και σημείωμα που φέρεται να έχει εκπονηθεί από το Πεντάγωνο και υπαινίσσεται πιθανή μη υποστήριξη της διοίκησης Τραμπ στην υπόθεση της βρετανικής κυριαρχίας επί των νησιών Φόλκλαντ. Βεβαίως η μεθοδολογία του Καρόλου είναι διαφορετική: Αν ο πόλεμος των λέξεων είναι έργο των πολιτικών, αποστολή του Βρετανού μονάρχη είναι μια επίθεση γοητείας.

Η ιδεολογική βάση της ειδικής σχέσης είναι οι δημοκρατικές, νομικές και κοινωνικές παραδόσεις που διαμορφώνουν κοινές αγγλοσαξονικές αξίες στην αιχμή του δυτικού πολιτισμού, με τα θεμέλιά τους να ανάγονται στον Διαφωτισμό, αλλά και στη Μάγκνα Κάρτα. Ο Κάρολος, όμως, εκπροσωπεί και τον βρετανικό λαό, εκφράζοντας στο όνομά του τις ευχές για την επέτειο των 250 ετών αμερικανικής ανεξαρτησίας ακριβώς από έναν Βρετανό μονάρχη, όπως ο ίδιος.

Από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει η αίσθηση ότι επιχειρεί να διαφοροποιήσει τον Βρετανό μονάρχη από τον πρωθυπουργό. Ο Κάρολος μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη θεώρηση, μη υποχωρώντας, ωστόσο, ως προς ορισμένες κόκκινες γραμμές θεσμικότητας. Αναμένεται ότι στις συζητήσεις θα αναφερθεί όχι μόνο στον ρόλο του ΝΑΤΟ, αλλά και της AUKUS, της τριμερούς σύμπραξης ασφαλείας μεταξύ Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στη γεωπολιτική αρχιτεκτονική του Ειρηνικού και του Ινδικού ωκεανού· είναι άλλωστε μονάρχης και της Αυστραλίας στο πλαίσιο της Κοινοπολιτείας.

Η Καμίλα, ο Dior και η σκιά της Ελισάβετ

Στην πρώτη της εμφάνιση στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα 27 Απριλίου, η βασίλισσα Καμίλλα φορούσε μια δημιουργία Dior και μια καρφίτσα Cartier με τις σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Πρόκειται για το ίδιο έμβλημα που έφερε η βασίλισσα Ελισάβετ το 1957 στη σημαντική συνάντησή της με τον Πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Πολλοί έχουν κάνει τον παραλληλισμό: Το 1957, η βασίλισσα Ελισάβετ είχε την αποστολή να επιδιορθώσει τις αμερικανοβρετανικές σχέσεις ύστερα από την παρέμβαση του Αϊζενχάουερ εναντίον του Βρετανού πρωθυπουργού Άντονι Ίντεν στο πλαίσιο της κρίσης των στενών του Σουέζ.

Η βρετανική επέμβαση είχε θεωρηθεί ως τυχοδιωκτική και η αμερικανική καταδίκη της ως μια ταυτόχρονη δύση της παλαιάς αποικιοκρατικής αυτοκρατορίας και μια εμπέδωση της ανατολής της ηγεμονίας των ΗΠΑ επί του «ελεύθερου κόσμου». Το 2026 κατ’ αντιστροφή, όταν το διακύβευμα είναι τα στενά του Ορμούζ, η βρετανική πλευρά προβάλλει την αξία της φρόνησης, σε μια περίοδο όπου ο συναλλακτικός, αλλά πλέον και στρατιωτικός, βολονταρισμός του Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να υποσκάψει τα θεσμικά θεμέλια της ίδιας αμερικανικής ηγεμονίας. Ο Βρετανός μονάρχης έχει και πάλι τον ρόλο να απαλύνει τις εντάσεις και να επουλώσει τα τραύματα, πάντα με τη σπουδαιότητα και μεγαλοπρέπεια του μοναρχικού θεσμού.

Το βασιλικό ζεύγος εγκαταστάθηκε στο «Blair House» και η βασίλισσα Καμίλλα άλλαξε την ενδυμασία της σε ένα φόρεμα από σιφόν με κεντημένο σχέδιο, δημιουργία της Anna Valentine. Μετά τις καθιερωμένες φωτογραφίες των δύο ζευγών, ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε ένα δέντρο που είχε φυτέψει στον Λευκό Οίκο η βασίλισσα Ελισάβετ το 1991, κατά την επίσκεψή της στον Τζορτζ Μπους τον Πρεσβύτερο. Ήταν η εποχή της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Πόλεμο του Κόλπου, η αρχή της μονοπολικής στιγμής της αμερικανικής ηγεμονίας και η βασίλισσα Ελισάβετ είχε εξάρει στην ομιλία της στο Κονγκρέσο τις αξίες επί των οποίων όφειλε να θεμελιωθεί αυτή η ηγεμονία, σαν ένα δέντρο που αρδεύεται από τη λαϊκή συναίνεση και την πολιτισμική ήπια ισχύ. Στη συνέχεια έλαβε χώρα κατ’ ιδίαν δεξίωση με τσάι στο «Πράσινο Δωμάτιο».

Τσάι, μέλισσες και το «απαγορευμένο» θέμα του Έπστιν

Η οικολογία είχε την τιμητική της την πρώτη ημέρα, καθώς το βασιλικό ζεύγος είναι γνωστό για τις σχετικές του πρωτοβουλίες. Το προεδρικό ζεύγος ξενάγησε τον Κάρολο και την Καμίλλα στις προεδρικές κυψέλες με μέλισσες. Οι κυψέλες αποτελούν μια μινιατούρα του Λευκού Οίκου. Ακολούθησε δεξίωση στον κήπο της οικίας του Βρετανού πρέσβη, όπου η βασίλισσα είχε την ευκαιρία να συναντήσει εκπροσώπους οργανώσεων καταπολέμησης της οικογενειακής βίας. Η επίδειξη αυτής της ευαισθησίας αναπληρώνει κατά πολλούς σχολιαστές το γεγονός ότι το βασιλικό ζεύγος δεν θα συναντήσει επιζώσες της υπόθεσης Έπστιν, προκειμένου, κατά επίσημη δήλωση, να μη θεωρηθεί ότι υπάρχει ανάμιξη στην αστυνομική και δικαστική έρευνα. Υπενθυμίζεται ότι στο ζήτημα εμπλέκεται με κατηγορίες ο νεώτερος αδελφός του Καρόλου Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ.

Στο βασιλικό ζεύγος παρουσιάστηκε μια κάψουλα, η οποία τιμά την επέτειο των 250 ετών από την αμερικανική επανάσταση. Το βασιλικό ζεύγος εναπέθεσε εντός της ένα ειδικό κέρμα, το οποίο δημιουργήθηκε από το βασιλικό νομισματοκοπείο ειδικά για την περίσταση. Η εν λόγω κάψουλα, η οποία αντιστοιχεί σε ανάλογη στην πλατεία Τραφάλγκαρ θα τοποθετηθεί κάτω από το μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον και θα ανοιχθεί στην επέτειο των 500 ετών από την αμερικανική ανεξαρτησία. Προφανώς, η φιλοδοξία της διατήρησης της ειδικής σχέσης ΗΠΑ- Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξαιρετικά μακρόπνοη.