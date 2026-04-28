Υιοθετώντας το δόγμα «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση», η κυβέρνηση οχυρώνεται πίσω από την διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα με την οποία παραμένει στο αρχείο η δικογραφία για υπόθεση των υποκλοπών και, αντεπιτιθέμενη στη σφοδρή κριτική που δέχεται από σύσσωμη την αντιπολίτευση, εξαπολύει πυρά κατά του πρόεδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Το Μέγαρο Μαξίμου, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ικανοποιείται από την τροπή που έλαβε η υπόθεση, καθώς στον κύκλο των συνεργατών του πρωθυπουργού εκτιμούν ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να κλείσει οριστικά το σκέλος που αφορά την εμπλοκή πολιτικών στελεχών. Υπό αυτό το πρίσμα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο αποφεύγουν να πάρουν θέση στην πρόταση του προέδρου του ΠαΣοΚ για τη συγκρότηση νέας Εξεταστικής Επιτροπής στην οποία θα κληθούν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου αλλά και οι στόχοι των επισυνδέσεων της ΕΥΠ και του παράνομου λογισμικού predator.

«Ούτε δυο μέρες δεν πέρασαν από τότε που ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έλεγε στο Forum των Δελφών και μάλιστα με βαρύγδουπο τρόπο, ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει “ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών”», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος», συμπλήρωσε.

Υπεράσπιση στον εισαγγελέα του Α.Π.

Απευθυνόμενος σε προσωπικό επίπεδο προς τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε: «Κύριε Ανδρουλάκη, επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον “βούρκο” του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λειτουργού ο οποίος αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε θυμίζοντας ότι «ακόμα και όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση εκμεταλλευόταν πολιτικά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου -η οποία έχει ήδη εφεσιβληθεί, κανείς από την Κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να την κρίνει αρνητικά και δημοσίως. Πολύ δε περισσότερο να επιτεθεί στον Πρωτοδίκη που την εξέδωσε».

Καταλήγοντας ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε: «Κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου».