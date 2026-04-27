Η απόφαση του Αρείου Πάγου, που ουσιαστικά βάζει στο αρχείο για δεύτερη φορά την υπόθεση των υποκλοπών, έφερε την έντονη αντίδραση του ΠαΣοΚ, αλλά και μία έκτακτη συνέντευξη Τύπου από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους συνεργάτες του.

Στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο για συγκάλυψη και ζητούν να τοποθετηθεί «ο νομικός κόσμος της χώρας και η κοινωνία των πολιτών». Ενώ ο δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη και στενός του συνεργάτης Χρήστος Κακλαμάνης επισημαίνει μεταξύ άλλων πως το επίδικο στις επόμενες εκλογές θα είναι και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Μέχρι τέλους

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στη συνέντευξη εμφανίστηκε μετρημένος, δωρικός και για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το επόμενο διάστημα. Τόνισε αφενός πως η απόφαση αυτή υπονομεύει το κύρος της Δικαιοσύνης και αφετέρου πως δεν ικανή να τον σταματήσει «η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το παρόν και μέλλον της χώρας» δήλωσε χαρακτηριστικά. Θεωρείται σίγουρο πως θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο που διαθέτει. Άλλωστε, ο ίδιος ανέφερε πως θα κινηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να δικαιωθεί. «Μέχρι τέλους» όπως επεσήμανε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εξεταστική

Προανήγγειλε όμως και αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, που θα κατατεθεί κατόπιν συνεννοήσεως με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες το αίτημα αυτό θα κατατεθεί αρχές της επόμενης εβδομάδας στηριζόμενο στην απόφαση του Μονομελούς πλημμελειοδικείου που κάνει λόγο για απόπειρά κατασκοπείας, αλλά και της δήλωσης του Τάλ Ντίλιαν που στη Χαριλάου Τρικούπη την ερμηνεύουν ως εκβιασμό του Ισραηλινού απόστρατου αξιωματικού στον Έλληνα πρωθυπουργό. «Κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας επίθεση στο «βαθιά διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας» όπως χαρακτήρισε το Μέγαρο Μαξίμου.

Στηρίζει την πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ

«Από νωρίς το μεσημέρι ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη. Υπήρξε επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με την Πέτη Πέρκα και τους ενημέρωσε για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα. Θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι θετικός

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση, για κοινή στάση στη Συνταγματική Αναθεώρηση -και ειδικότερα για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης- και για συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη», σχολίαζαν από το προεδρικό περιβάλλον της Κουμουνδούρου.

Τα έξι νέα πρόσωπα του Ζαχαρία Κεσσέ

Ωστόσο, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη παρόντες ήταν και οι δικηγόροι του Χρήστος Κακλαμάνης και Μανώλης Βελεγράκης, αλλά και ο Ζαχαρίας Κεσσές που εκπροσωπεί τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και στο σύνολο 13 θύματα της υπόθεσης. Ο τελευταίος μάλιστα συνέδεσε την απόφαση του Αρείου Πάγου με μία δική του νομική ενέργεια που «επιτάχυνε» όπως ισχυρίστηκε τις εξελίξεις.

Ο κ. Κέσσες ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου πως πήγε την Παρασκευή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γιατί όπως δήλωσε διαισθάνθηκε πως η υπόθεση κωλυσιεργούσε. Κατέθεσε αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 3247, με την οποία ζήτησε να μάθει ποιος χειρίζεται την δικογραφία. Επιπρόσθετα, ήθελε επίσημη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα κατατεθούν οι έξι νέες μηνύσεις από πρόσωπα που δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής στην υπόθεση. «Ζήτησα επίσης να μάθω πως, που και με ποια διαδικασία θα εγχειρίσουμε τα εμπιστευτικά και ευαίσθητα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας και δεν είναι καν μέσα στην δικογραφία προκειμένου αυτά να τύχουν διερεύνησης» ανέφερε.

Μάλιστα μετά από ερώτηση του βήματος ο κ. Κέσσες διάβασε το σχετικό απόσπασμα της αίτησης την οποία είχε μπροστά του. «Πρόκειται να προσκομιστούν ευαίσθητα δεδομένα η μυστικότητα των οποίων πρέπει να διασφαλιστεί και δεδομένης της ανάγκης περιττών καθυστερήσεων από την άσκοπή διακίνηση τους, παρακαλώ όπως μου υποδειχθεί ενώπιον ποιας αρχής και με ποια διαδικασία θα εισέρθουν τα εν λόγω έγγραφα στη δικογραφία» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια και αφού κατέθεσε την αίτηση έλαβε κλήση από τον εισαγγελέα κ. Μπακέλα για να μεταβεί στον Άρειο Πάγο και συζήτησαν μαζί και για το θέμα της εμπιστευτικότητας για 45 λεπτά. Όπως δήλωσε «η επόμενη κίνηση του Αρείου Πάγου ήταν να βγάλει την σημερινή απόφαση που βάζει την υπόθεση στο αρχείο, αντί να ενημερώσει πως θα παραλάβει αυτά τα έγγραφα, αντί να ενημερώσει πως θα παραλάβει τις μηνήσεις για να τις αξιολογήσει»

Μετά από ερώτηση για το αν ανάμεσα σε αυτά τα έξι νέα πρόσωπα που επιθυμούν να καταθέσουν μηνύσεις βρίσκεται κάποιος πολιτικός ο κ. Κέσσες απάντησε πως δεν μπορεί να πει όνομα και ιδιότητα, ωστόσο «την Παρασκευή η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώθηκε για το ποια είναι αυτά τα πρόσωπα, άρα τις συνδέσεις μπορείτε να τις κάνετε εσείς».