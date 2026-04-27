Σφοδρή επίθεση κατά της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μη βγάλει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου. Σε ανάρτησή επισημαίνει πως τώρα θα κορυφωθεί η πολιτική μάχη του ΠαΣοΚ για την αποκάλυψη και την τιμωρία «απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει μηχανευτεί κάθε είδους συγκάλυψη».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου: «Το ερωτηματικό τίθεται γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν “δικαστές εις τας Αθήνας”. Και γι’ αυτό τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μάλλον τώρα αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Και τώρα θα κορυφωθεί η πολιτική μάχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αποκάλυψη και την τιμωρία, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει μηχανευτεί κάθε είδους συγκάλυψη. Η συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, και των επιφανών νομικών σήμερα το επιβεβαιώνουν.

Τις τελευταίες είκοσι ημέρες παρακολουθούμε, μέσα από τις αναρτήσεις του Γραμματέα Δικαιοσύνης του ΠαΣοΚ, Χρήστου Κακλαμάνη, ότι καθημερινά παραγράφονται πράξεις. Συνολικά παραγράφηκαν 31 μερικότερες πράξεις. Δηλαδή 31 επιμέρους ενέργειες, επιθέσεις με μηνύματα “predator” που εστάλησαν, μεταξύ άλλων, σε τρεις κορυφαίους υπουργούς, αλλά και σε δημοσιογράφους κ.λπ.

Ήμασταν όλοι έκπληκτοι και περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις παραγραφές. Και έτσι βρεθήκαμε μπροστά σε μία διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αρνείται ακόμη και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Αυτό το μόνο που θα πετύχει είναι να καθυστερήσει η έρευνα. Όμως η έρευνα θα γίνει. Γιατί είναι θέμα Δημοκρατίας. Γιατί οι υποθέσεις δεν κλείνουν με διατάξεις. Κλείνουν με αποφάσεις και με λογοδοσία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Και αυτό απαιτεί τη σύμπραξη δικαστικών λειτουργών (και υπάρχουν εκείνοι που θα σταθούν στο ύψος της Δικαιοσύνης). Κλείνουν με ανακρίσεις, δημοσιότητα, πολιτική γενναιότητα, κοινωνικές αφυπνίσεις».