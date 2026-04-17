Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/04) στο κέντρο της Αθήνας, με μία γυναίκα από την Αιθιοπία να πέφτει στο κενό από τζαμαρία του 4ου ορόφου διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταλήγοντας νεκρή.

Λίγη ώρα νωρίτερα, το θύμα ακούστηκε να χτυπάει την πόρτα του φίλου της, ενός 45χρονου Ιταλού, που τον είχε γνωρίσει μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών Tinder, ζητώντας του να της ανοίξει την πόρτα.

Μάρτυρας «κλειδί» μίλησε το MEGA: «04:20 ξυπνάω από τις κραυγές έξω εδώ στο δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα οι κραυγές μεταφέρονται στο εσωτερικό της πολυκατοικίας, έξω από το διαμέρισμά μου στον 3ο όροφο».

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας για ώρα άκουγαν φασαρία και ειδοποίησαν τις Αρχές. Οι πρώτοι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν κηλίδες αίματος στον διάδρομο και πέρασαν χειροπέδες στον 45χρονο Ιταλό. Στο πρόσωπό του φέρεται να έχει αμυχές, όπως και το θύμα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο τμήμα για ανάκριση, όπου παραδέχτηκε τον τσακωμό, χωρίς ωστόσο να πει κουβέντα για το τι ακολούθησε.

«Είχα καταναλώσει αλκοόλ και δεν γνώριζα τα στοιχεία της γυναίκας. Με την εν λόγω γυναίκα είχαμε σεξουαλική επαφή, βρεθήκαμε μετά από επικοινωνία μέσω εφαρμογής γνωριμιών», δήλωσε.

Το «μυστήριο» του τετάρτου ορόφου

Ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της υπόθεσης είναι η διαφορά των ορόφων. Ενώ το Airbnb που είχε νοικιάσει ο Ιταλός βρισκόταν στον 3ο όροφο, η γυναίκα έπεσε από παράθυρο του 4ου ορόφου.

Το παράθυρο αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι σταθερό και δεν ανοίγει, γεγονός που σημαίνει ότι η γυναίκα έπρεπε να το σπάσει για να βρεθεί στο κενό. Οι Αρχές εξετάζουν το σενάριο η γυναίκα να ανέβηκε στον πάνω όροφο ενώ βρισκόταν υπό καταδίωξη ή σε κατάσταση πανικού, προσπαθώντας να διαφύγει.

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τις τελευταίες στιγμές της 30χρονης

Δυστύχημα ή εγκληματική ενέργεια; Οι αστυνομικοί πέρα από μαρτυρίες και καταθέσεις, αναλύουν και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας προκειμένου να λύσουν το μυστήριο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, έχουν ήδη στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από τις τελευταίες στιγμές της 30χρονης πριν βρεθεί στο κενό. Σε αυτό φαίνεται η 30χρονη να βγαίνει ξαφνικά από το δωμάτιο του 3ου ορόφου και να ανεβαίνει στον 4ο όροφο όπου και πέφτει, ενώ ο 45χρονος παρέμενε μέσα στο δωμάτιό του.

Με το βιντεοληπτικό υλικό απομακρύνεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.